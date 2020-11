Must read: Auw, de meest pijnlijke shorts

Must read

Waar zitten short sellers scheef? Plus: huizenmarkt koelt niet af, het gaat slechter in Zweden en dit is de impact van het coronavirus op het bbp.

Het is de ontwikkeling van M2, stupid!

Goed nieuws volgens hoofdeconoom John Greenwood van Invesco. De sterke groei van de geldhoeveelheid M2 voorspelt dat het economisch herstel meer dan krachtig zal zijn. Zo krachtig dat de inflatie vanaf 2022 op kan lopen.

A shared vision on the food transition

Triodos Organic Growth Fund has recently taken an equity stake in Swiss company Farmy, an online market for transparent and sustainable shopping directly from the producer.

Mix van groei- en waarde werkt het beste

Kleine waarde-aandelen doen het al jaren slechter dan grote groeifondsen. Als de geschiedenis zich herhaalt, zal het tij op een gegeven moment keren. Maar beleggers doen er verstandig aan allebei in portefeuille te hebben.

VS verkiezingenblog: Onduidelijke beleggingsconsequenties

De beleggingsconsequenties van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen zijn volgens DWS volstrekt onduidelijk. Winst van Biden is volgens BNY Mellon vooral positief voor de gezondheidszorgsector. Beleggers waarderen volgens Capital Group en Valuedge dat Biden met een Republikeinse Senaat te maken krijgt.

Covid-19 liveblog: Aandelenrotatie gerechtvaardigd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? De komst van een vaccin is voor UBS AM nog meer reden om cyclische aandelen te kopen, Janus Henderson rekent op vastgoedwinst, volledig economisch herstel duurt volgens Fidelity International nog zeker tien maanden en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Het gaat slechter in Zweden

Swedish central bank chief says the economy is worse than official data show https://t.co/OcMTsj7nhn via @rafaelalindeber pic.twitter.com/Ozy1dL6Gfh — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) November 12, 2020

Huizenmarkt nog druk

Ondanks de tweede golf en de tweede lockdown zijn mensen nog massaal op zoek naar nieuwe huizen. De prijzen lijken dan ook echt nog niet te gaan dalen https://t.co/fQc9ob7ibB pic.twitter.com/c1rgrcDi9a — RTL Z (@RTLZ) November 12, 2020

Auw

Shortsellers zijn in november 5,5 miljard dollar armer geworden. Dit zijn de meest pijnlijke trades.

Bbp-impact