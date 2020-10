Must read: Vraag naar kantoren blijft mager

Must read

Europese fondsbelegger toont zich in 2020 hoogst onzeker

Zo op het eerste gezicht zien de cijfers over de Europese beleggingsfondsenmarkt er helemaal niet slecht uit, maar een nadere blik toont een ander, negatiever beeld, aldus Detlef Glow.

Bedrijfsobligaties opkomende markten aantrekkelijker

Bedrijfsobligaties in opkomende markten leveren meer op dan die in volwassen markten. Rentes zijn hoger en de coronacrisis raakt bedrijven minder hard, aldus Banque de Luxembourg Investments.

Covid-19 liveblog: Luxemerken blijven overeind

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Capital Group positief over luxemerken, AXA IM vreest effecten tweede golf. LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

BNP Paribas AM - China’s comeback na de COVID-klap

Wat betekent het herstel van de door COVID-19 verloren gegane productie, en daarmee de groei, voor de financiële markten in China?

Vraag naar kantoren blijft mager

Ook als er een vaccin is tegen het coronavirus betkent dat niet dat er opeens veel meer kantoren nodig zijn.

Meer over Ant

Met de IPO verbreekt Ant alle record. Wat doet het bedrijf eigenlijk?

In de verkoop

Central banks became gold sellers for the first time since 2010 https://t.co/kzuoVHZmlL pic.twitter.com/BQ4tC3QYUW — Bloomberg Markets (@markets) October 29, 2020

De stand van de Amerikaanse economie

President Trump inherited a strong economy, and it continued to grow at a healthy rate during his first three years in office. Then the Covid-19 pandemic changed everything.https://t.co/2nmvYMtuzf — CNN Business (@CNNBusiness) October 29, 2020

Het plan van China