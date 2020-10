Must read: Lockdown-angst

Must read

Vastgoed in verdomhoekje

In de afgelopen jaren was de performance van beursgenoteerd vastgoed in lijn met die van aandelen. Nu met de komst Covid-19 is dat niet langer het geval. Komt het nog goed met vastgoed? Eelco Ubbels van Alpha Research peilde de stemming onder assetmanagers.

Covid-19 liveblog: Liever cash dan Bunds

LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties. Robeco vindt markten overbezorgd, terwijl NN IP juist het omgekeerde gelooft. Capital Group verwacht onderwijl sterke groei van de gezondheidsmarkt, en meer opinies van beleggingshuizen.

Quants begrijpen weinig van coronabeurs

De standaard 'rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst' disclaimer blijkt toch wel valide komen 'the Machines' nu achter door corona. https://t.co/UIV4kUk2I7 — Erik Mauritz (@erikmauritz) October 26, 2020

Koop nu de kneusjes?

Het lijkt erop dat de beurs aan het draaien is. Tech raakt glans kwijt. Tenminste, dat was vorige week het geval.

Het aantal Europese besmettingen neemt onderwijl exponentieel toe

European stocks set to suffer from further lockdowns w/WHO warning that some countries in the northern hemisphere are facing a “dangerous moment.” Spain declared a state of emergency and instigated a national curfew, while Italy tightened curbs as well. (via BBG) pic.twitter.com/CEgFnuFn56 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 26, 2020

De wereld na Covid-19

De 3 langetermijnaffecten van de coronapandemie volgens het economisch bureau van ABN AMRO.

Ondanks corona stijgt wereldwijd particulier vermogen

Het vermogen van huishoudens is ook in 2020 verder gestegen, al is het niet veel. Het stevige optreden van centrale banken en overheden wist het negatieve effect van de coronapandemie op te heffen.

Lockdowns beroeren olieprijs

Oil falls as COVID-19 case surge stokes demand concerns https://t.co/PVu7BHSk5S pic.twitter.com/FGnyXnjuDJ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2020

Ligt het aan de naam?

Het gaat helemaal mis met de Turkse munt.

BREAKING! The Turkish Lira weakens to 8 against the US Dollar for the first time ever. #TRY #USD pic.twitter.com/8m4hx9Wp3G — jeroen blokland (@jsblokland) October 26, 2020

Waarom actieve beleggingsfondsen zo vaak falen

Morningstar’s recente update van de Actief/Passief Barometer, een halfjaarlijks rapport waarin de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen worden afgezet tegen hun passieve concurrenten binnen een Morningstar categorie, toonde andermaal het gebrek aan succes van actieve fondsen aan. Ook tijdens de volatiliteit die we dit jaar hebben gezien stelden actieve fondsen teleur. Hoe komt dat?

ING over belang Amerikaanse verkiezingen

Nog iets meer dan een week tot de Amerikaanse verkiezingen. Is het voor beleggers verstandig om voor te sorteren op de uitslag? https://t.co/2LlkFskYCw — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) October 26, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief presteert dit jaar veel beter dan passief.

Mooie praatjes

Beruchte hedgefondsmanager zegt dat assetmanagers veel te weinig doen tegen klimaatverandering.

Hedge fund billionaire Chris Hohn: ‘Asset management industry is a joke’ on climate change https://t.co/mC8Cx8sSPo via @FinancialNews — Financial News (@FinancialNews) October 26, 2020

Is Alphabet een monopolist?

Volgens de Amerikaanse justitie is Alphabet van Google een monopolisty. Maar Alphabet zegt dat het allemaal reuze meevalt. "Mensen gebruiken Google, omdat ze daarvoor kiezen en niet omdat ze gedwongen zijn." Maar is er eigenlijk wel iets te kiezen? RTL Z zocht dat uit.

Apple now receives an estimated $8 billion to $12 billion in annual payments — up from $1 billion a year in 2014 — in exchange for building Google’s search engine into its products.https://t.co/ynIg6XQguC — The New York Times (@nytimes) October 25, 2020

De 7 redenen om niet voor 100% in aandelen te zitten

Brexitangst

Wie durft er in Britse aandelen te beleggen?