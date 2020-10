Must read: Particulieren beleggen even goed

Must read

Angstaanjagende plannen van centrale banken

De ECB zal Griekenland en Italië altijd de hand boven het hoofd houden en de Fed gaat nooit meer weg van de obligatiemarkt. Wat een enge plannen hebben die centrale bankiers toch, aldus Edin Mujagic.

Professionele beleggers laten het afweten

Professionele beleggers doen het niet beter dan particulieren, zo wijst een groot onderzoek uit. Vooral professionals met wie pensioenbestuurders vriendschappelijke banden hebben, presteren onder de maat.

Hoe lager de rente, hoe hoger de volatiliteit

Covid-19 liveblog: Liever cash dan Bunds

LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties. Robeco vindt markten overbezorgd, terwijl NN IP juist het omgekeerde gelooft. Capital Group verwacht onderwijl sterke groei van de gezondheidsmarkt en meer opinies van beleggingshuizen.

Handig die achtervang

Surging coronavirus infections and renewed lockdowns will prompt the ECB to step up monetary stimulus later this year, according to economists surveyed by Bloomberg https://t.co/UFbtGwTNft pic.twitter.com/MJ8P6fr99A — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2020

+55% in het tweede kwartaal

Online shoppen is dit jaar ge-explodeerd.

De aandelenbeurs een bubbel?

Dat kan zeker niet van de opkomende markten worden gezegd.

Dollarblues

Is the US dollar bear market upon us?



Bigger US budget #deficits tend to coincide with a lower #USD, but we need a catalyst for a new multi-year bear market.https://t.co/I0sxCwlbbc



If you wish to receive the Daily Sketch by mail, please sign up here https://t.co/47UkUxDLoC pic.twitter.com/XyiPnF3fE0 — jeroen blokland (@jsblokland) October 23, 2020

Wereldwijd beheerd vermogen door grens van 100 biljoen dollar

Terwijl assetmanagers wereldwijd voor het eerst meer dan 100 biljoen dollar beheren, een verdrievoudiging sinds 2000, maken de grote Amerikaanse jongens steeds meer de dienst uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Paypal opent de poorten voor crypto's

PayPal start een eigen exchange waar gebruikers naast bitcoins ook bitcoin cash, ethereum en litecoin kunnen verhandelen. Met deze vier cryptomunten kunnen Amerikaanse PayPal-gebruikers vanaf 2021 via de wallet afrekenen bij alle winkeliers die PayPal ondersteunen. De uitrol naar andere landen vindt later plaats.

Suriname in de problemen

Suriname zit aan de grond en kan zelfs een rentebetaling van 22 miljoen euro niet meer voldoen https://t.co/QYycFdvhV1 pic.twitter.com/Cl3OAn3hLj — RTL Z (@RTLZ) October 23, 2020

Het laatste debat tussen Trump en Biden

Trump keeps cool in a debate which was notable for its substance, but US President gains little ground on Biden yet. Biden was less sure-footed in debate. When under pressure from Trump, he appeared to endorse the eventual elimination of the #oil industry. https://t.co/O1rLaZElR1 pic.twitter.com/OOJPI0P03w — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 23, 2020

Goudbeleggers hopen op meer steun van centrale banken en overheden

Hoe groter de schulden, hoe groter de goudkansen, is de simpele redenering.