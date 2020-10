Must read: Lekker veel verdienen

Must read

Techbedrijven verdienen veel meer dan andere bedrijven. Plus: waarom meemaken van crash 1987 belangrijk is, Brexit duwt beleggers in hoeken en reisbranche in problemen.

Niet-traditionele beleggingen renderen juist in crisistijden

De afgelopen tien jaar is de omvang van het belegd vermogen in niet-traditionele beleggingen volgens Preqin wereldwijd meer dan verdrievoudigd naar tien biljoen euro. Dat is prima verklaarbaar. Volgens Anne Mei Poppe van Kempen presteren alternatives juist goed tijdens of na een crisis.

Europa aan begin nieuwe economische cyclus

Fondsmanager Stefan Gries van BlackRock is positief over Europa; aandelen zijn relatief goedkoop, het herstelfonds is een teken van kracht en de coronacrisis vormt de start van een nieuwe economische cyclus.

COVID-19 liveblog: Bedrijfswinsten VS uit dal

Plus: Aegon AM wacht op herstel STOXX Europe 600, Capital Group ziet vooral kansen in gezondheidsmarkt, Europese waarde-aandelen gaan het volgens Kempen doen, techrally zet volgens LGIM door, fallen angels presteren volgens BNY beter, en meer opinies van beleggingshuizen.

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Zakenreisbedrijf BCD van John Fentener van Vlissingen moet diep snijden: 3.000 banen weg https://t.co/DOC6aPITTe — Business Insider Nederland (@BINederland) October 20, 2020

Niet alleen de verkiezingen

Kijk niet naar wat Trump en Biden doen en beloven, maar kijk eens naar de kosten van uw portefeuille.

Veel meer

Wow chart! #Technology company #earnings have outpaced other company earnings by more than 100%(!) in the last 4 quarters. pic.twitter.com/HO0xPJIunz — jeroen blokland (@jsblokland) October 20, 2020

SoftBank en Adam Neumann praten niet meer

De oud-topman van WeWork doet geen consulting meer voor Softbank, schrijft de WSJ.

Niet vergeten

Veel beleggers hebben de crash van oktober 1987 niet bewust meegemaakt. Dat kan een probleem zijn.

