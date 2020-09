Must read: Gouden business

Must read

Plus: Waarom nog staatsobligaties kopen, beleggen is vooral vooruit kijken, hoe NL een belastingparadijs werd, en meer.

Wie durft er nog staatsobligaties te kopen?

Meer dan de helft van de assetmanagers is ronduit negatief over kredietwaardige staatsobligaties. Wat zijn toch redenen om ultra laag tot negatief rentende schuld te kopen? Wat zijn de alternatieven om het portefeuillerisico onder controle te houden? Zes specialisten laten hun licht schijnen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

UBS AM stapt in smallcaps, Robeco verwacht nog meer van fintech, Pimco adviseert EMD local currency, BlackRock verlaagt aandelenadvies, LGIM heeft grote zorgen over Amerikaanse economie, Invesco blijft in tech geloven, Optimix koopt edelmetalen, en meer opinies.

Waarde-aandelen hebben alsnog de toekomst (mits er een vaccin komt)

Column Martine Hafkamp: Groei- en waarde-aandelen gaan prima samen.

Goldman says value, not cyclicals, would rally most on vaccine https://t.co/QjbWHiwoGB pic.twitter.com/04rH8ehSvY — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Gouden business

Banks are making huge profits from gold as investors flood into a market fractured by the coronavirus crisis https://t.co/IRV7KLKHDJ by @peterhobson15 pic.twitter.com/Z6ed7FOXNZ — Reuters (@Reuters) September 21, 2020

Arme millennials

5 fouten van millennials die een rijke toekomst in de weg staan.

Shell gooit roer om

Beleggers zijn er niet blij mee. De koers daalt met 4%.

Exclusive: Shell launches major cost-cutting drive to prepare for energy transition https://t.co/xXjkitym9Y pic.twitter.com/JEC7lABSsq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2020

Hoe Nederland een belastingparadijs werd

How the Netherlands Built One of the World’s Worst Tax Havens https://t.co/nZF8DzK9ZS via @ForeignAffairs — Ewald Engelen (@ewaldeng) September 21, 2020

Toekomst is niet vroeger

Waarom beleggers vooral niet te veel moeten leren van de geschiedenis. Veranderingen detecteren is zinvoller dan uitgaan van beursbewegingen in het verleden. Sterke column van Ben Carlson.

Grote rendementsverschillen tussen Europese beurzen

Aandelen uit Duitsland en Scandinavië lijken amper last te hebben van de coronacrisis, terwijl Spaanse beleggers ytd op een verlies van meer dan een kwart staan. Wat verklaart die grote rendementsverschillen?

Nout Wellink over crises en het succes van China

Hij was veertien jaar president van De Nederlandsche Bank, was voorzitter van het Bazels Comité en was de laatste acht jaar vooral actief bij enkele grote Chinese banken als non-executive board member. Wellink over de Europese schuldencrisis, de Chinese manier van bankieren en over het omgaan met crises in het algemeen.

Nederlandse woningmarkt: +8%

Bestaande koopwoningen waren in augustus 8,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het is de grootste prijsstijging in ruim 1,5 jaar tijd.

Je bent rijk en wil wat

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking stoot dubbel zoveel CO2 uit als de armste 50 procent van de wereld.