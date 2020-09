Must read: Sectorkeuze maakt het verschil

Tech, olie, gezondheidszorg en de Amerikaanse verkiezingen

Voor de gezondheidszorg-, technologie-, klimaat- en oliesector maakt het veel uit wie de nieuwe Amerikaanse president wordt.

Nederlandse belegger rekent op langere crisis en hogere rendementen

Ook Nederlandse beleggers zijn somber over de duur van de coronacrisis. Maar ze hebben tegelijkertijd wel het risico in hun beleggingsportefeuille vergroot of minstens gelijk gelaten, zo blijkt uit de nieuwste Schroders Global Investor Study. Een rendement van 9,1% per jaar moet de komende 5 jaar wel lukken, is de buitengewoon positieve verwachting.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Pimco adviseert EMD local currency, BlackRock stapt uit aandelen, LGIM heeft grote zorgen over Amerikaanse economie, JP Morgan ziet achtergebleven aandelenkoopjes, Invesco blijft in tech geloven, Optimix koopt edelmetalen, en meer opinies.

Sectorkeuze maakt het verschil

Incredible stat from Bloomberg:



"This year’s gap between $SPX best/worst sectors is unusually wide. TECH is up +27% and is the top-ranked sector. ENERGY is in last place, down -47%.



The differential of 74 points was the widest through Sept. 15 for any two sectors since 2000." pic.twitter.com/8qE1Zmn8hp