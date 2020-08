Must read: Veel te heet

Must read

Hittegolven zorgen voor minder bbp. Plus; goud neemt even gas terug en schrijf de dollar niet te snel af.

El-Erian is bang voor een nieuwe Lehmancrisis

Mohamed El-Erian vreest dat overheden dezelfde fouten maken als in 2008 en daarmee een wereldwijde recessie uitlokken. Goed beleid kan de kans daarop sterk verminderen.

"Zorg voor dezelfde regels voor Europese financiële producten"

Sean Hagerty, managing director van Vanguard Europe, pleit voor uniforme regels op de Europese markt om pensioenbeleggen eenvoudiger, goedkoper en aantrekkelijker te maken.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Coronacrisis helpt volgens RobecoSAM vier duurzame trends extra vooruit, dollarzwakte zet volgens Valuedge door, ABN AMRO terughoudend over aandelen, beleggingen EM profiteren volgens NN IP van goedkopere dollar, corona versnelt volgens Fidelity opmars robots, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Aandelen zijn geen loterijtickets

Er zitten bedrijven achter, die als ze het goed doen, ook een koersstijging kunnen laten zien.

Steeds meer aanbieders stappen over

En veranderen hun fondsen in ETF's en dat zal doorzetten.

Schrijf de dollar niet te snel af

Don't count the U.S. dollar out just yet. https://t.co/MsmzuRnUVJ — MarketWatch (@MarketWatch) August 13, 2020

Even gas terug

Gold calms down after wild ride as investors weigh next steps https://t.co/s9ENzpySb4 pic.twitter.com/2clyH145OP — Bloomberg Markets (@markets) August 13, 2020

Veel te heet

Nederland in 2100 rond 3% van bbp kwijt aan productiviteitsverlies door hitte https://t.co/SwuErOqBbB — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 13, 2020

Wirecard eruit