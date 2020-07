Must read: Techbubbel x techbubbel

Must read

De winnaars van gisteren zijn de winnaars van morgen

Weinig wijzigingen in de nieuwste beleggingsconsensus. Professionele beleggers blijven vooral enthousiast over aandelen uit de sectoren health care, IT en communication services en houden zich verre van staatsobligaties. Wat adviseren zij nog meer?

Tech 1.0 x Tech 2.0

Interessant! Een vergelijking van de dotcombubbel van 2000 met de dotcombubbel van 2020. Zoek de verschillen.

Ontwikkeling van de Nasdaq 100

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Aandelen volgens LGIM te duur, ASI ziet leuke kansen in China, Kempen gaat voor HY, Robeco voorziet stijging euro, Optimix blijft overwogen aandelen, NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, en nog veel meer opinies.

Arnout van Rijn heeft altijd een goed verhaal

Podcast: Onze man in Hongkong over waardebeleggen, digitalisering en de coronacrisis. https://t.co/sa4NC7qF6D pic.twitter.com/rnu54qDOvK — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) July 13, 2020

Aziatische beurzen gaan ervandoor

Niet de VS, maar Azië is de plaats waar beleggers moeten wezen.

Optimistische stemming beurzen lijkt alle logica te tarten

Professor Shiller legt uit waarom beleggers toch niet gek zijn.

Global stock mkts gained another $2tn in mkt cap this week as investors continue to pile into mega-cap Tech stocks and do not appear to be overly concerned about rising Covid-19 infections. Global mkt cap now equal to 98.5% of global GDP. pic.twitter.com/twXtPja6tx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2020

Aan de vooravond van de Europese geldtop

Nog een paar dagen en dan wordt besloten over het grote herstelfonds van 750 miljard euro. Blijft Nederland dwarsliggen? RTL Z blikt alvast vooruit. Plus een uitgebreide analyse van Reuters over de komende ECB-meeting.

Zoomen of zakenreizen, wie wint?

Life after Zoom: corporate travel agents plot safe return to business travel https://t.co/HuF6KhSyYq by @Jamie_Freed pic.twitter.com/B4uwkpegFM — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2020

Price-to-book heeft beste tijd gehad

Beleggers op zoek naar ondergewaardeerde aandelen maken graag gebruik van een ratio waarbij de aandelenkoers wordt afgezet tegen de boekwaarde. Jack Forehand, president van Validea Capital, vindt dat onverstandig. Er zijn andere waarderingsmaatstaven die beter werken.

De gloedvolle Indiase vooruitzichten verbleken

Indian business outlook is the worst in the world, IHS says https://t.co/ocJfbeXCv9 — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief staat bijna in de plus.