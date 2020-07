Must read: Geld moet rollen

Must read

Plus: De plannen van de nieuwe VS president, huizenprijzen stijgen overal, wie wint de vaccin-race, en nog veel meer.

Trump x Biden

Grote kans dat de Democraten in november het Congres, de Senaat en het Witte Huis winnen. Edin Mujagic bespreekt alvast de plannen van de Democratische kandidaat Joe Biden. Of weet Trump alsnog te winnen?

Voorsorteren: Beleggen na corona

Is de coronapandemie eenmaal voorbij, dan wordt het er voor beleggers zeker niet eenvoudiger op. BNP Paribas AM is door met z'n beleggingsvisie voor de middellange termijn. Waar liggen de beste kansen?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ASI is positief over Chinese aandelen, Kempen gaat voor HY, Robeco voorziet stijging euro, Optimix blijft overwogen aandelen, NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, en nog veel meer opinies.

Grote overheidstekorten zijn de oplossing

De angst voor een grote staatsschuld is in NL zo mogelijk nog groter dan voor een onbekend virus. Maar Corona zorgt voor een begrotingstekort van €68 mljrd!



Hoe erg is dat nou echt?@StephanieKelton ontkracht de mythes over overheidsfinanciën: https://t.co/WM1f1fydCC @FTM_nl — Thomas Bollen (@mrtbollen) July 10, 2020

Biden wil 700 miljard dollar steken in VS economie

De voormalige vicepresident beloofde investeringen op het gebied van batterijtechnologie, kunstmatige intelligentie, biotechnologie en schone energie. "Dat is de toekomst." Onderwijl gaat het met de Amerikaanse economie de verkeerde kant op doordat nieuwe lockdowns zwaar wegen op de verkoop van winkeliers, zo meldt Reuters.

Analyse van dagkoersen is stupide

Steeds weer wordt er gezocht naar verklaringen voor de koersveranderingen op een beursdag. Dat is een vrij domme bezigheid en ook nog eens nutteloos, zegt financieel expert Michael Harris.

Wie durft Argentijnse schuld te kopen?

#Argentinië staat aan de rand van een schuldencrisis. De lage waarderingen van effecten bieden instapkansen, stelt Caspar Snijders, Portefeuillemanager Aandelen bij ACTIAM. Maar beleggers moeten zich wel instellen op grote volatiliteit. https://t.co/Sd105nb8qY

Opmerkelijk, de coronacrisis leidt vooralsnog niet tot een huizencrisis

De huizenprijzen in de Europese Unie waren in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 5,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland stegen de huizenprijzen in dezelfde periode met 6,3 procent. https://t.co/K3MlPLeTXN pic.twitter.com/WD5zlLwbcH — CBS (@statistiekcbs) July 10, 2020

De recessie is er al, ook al voel je haar niet

In de laatste aflevering van Ongekend in vredestijd, een podcast van het FD en BNR over de economische gevolgen van de coronacrisis, bespreken economen Daan Ballegeer en Mathijs Bouman de vragen van luisteraars.

Wie wint de vaccin-race?

Het is groot tegen klein. Dit zijn de kanshebbers.

Nieuwe Japanse stimuleringen op komst,

want de coronapandemie raakt Japan zwaar.

De Japanse yen blijft een veilige haven

Yen gains, risk currencies slide as coronavirus worries deepen https://t.co/vOUhzPyAoE pic.twitter.com/KsTzhec1aJ — Reuters (@Reuters) July 10, 2020

Samen tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank verhogen hun inzet in de strijd tegen financiële criminaliteit. De vijf hebben daartoe een samenwerking opgetuigd, waarmee patronen ontdekt kunnen worden die banken op individueel niveau eenvoudig kunnen ontgaan.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief staat bijna in de plus.