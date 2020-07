Must read: De kunst van dividendbeleggen

Must read

De non-case voor staatsobligaties

Voor een groeiend aantal assetmanagers weegt het lage rendement niet langer op tegen het nut om de portefeuille te diversifiëren. De schokbrekerfunctie alleen volstaat niet om in staatsobligaties te stappen. Uitzondering zijn Treasuries.

De case voor goud

Portefeuilles mét een portie goud presteerden beter. Zeer uitgebreid verhaal over de voors en tegens van goud.

Bizar beursjaar

De S&P 500 daalde én steeg nooit harder in z'n geschiedenis.

Tech heeft nergens last van

Tech rules! The #NASDAQ reached a new all-time high against the S&P 500 Index today. ht @elerianm pic.twitter.com/Ozslr2P6tm — jeroen blokland (@jsblokland) July 2, 2020

Winkelbeleggers opgelet

Bijna één op de twee winkeliers maakt nog steeds geen huur over naar de eigenaren van hun winkelpand. Dat is vooral in de grote winkelstraten het geval, meldt RTL Z.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ECB verlaagt rente volgens T Rowe Price niet verder, BNY Mellon meer in risky assets, het halfvolle glas van JP Morgan, zwakke dollar volgens State Street goed voor beleggingen EM, ASI zet in op goud, DWS waarschuwt voor oplopende inflatie, en nog veel meer opinies.

Lange rente verder omlaag

Lees de rentevisie van ABN AMRO.

Scherp herstel Chinese economie

Groei dienstensector (60% economie) versnelt, aldus Reuters.

Helft meer hypotheekaanvragen, meer starters kopen een huishttps://t.co/o9Y6ocpwJ2 pic.twitter.com/avoc7rkLMv — RTL Z (@RTLZ) July 3, 2020

Fusie- en overnamemarkt stilgevallen

Als bedrijven zich zorgen maken over de toekomst is er weinig interesse voor fusies en overnames. Dat is nu vooral in de VS het geval. Daar vielen de M&A-deals in het tweede kwartaal met 85% terug. In de Europese telecommarkt is het daarentegen more business than usual.

Duurzaam beleggen is inmiddels wel mainstream

Global ESG-data driven assets hit $40.5 trillion https://t.co/tmxPNkRdlb via @pensionsnews — Pensions & Investments WorldPensionSummit (@WorldPensionSum) July 3, 2020

Dividendbeleggen is vooral een kwestie van goed spreiden

En dat is volgens Morningstar makkelijker gezegd dan goed gedaan. Heel sterk en helder verhaal.

Rententieperiode naar 5 jaar

Als het aan minister van Financiën Wopke Hoekstra ligt, worden de regels met betrekking tot variabele en vaste beloningen nog iets verder aangescherpt en verankerd in de wet. Aandelen die onderdeel zijn van de vaste beloning van bankiers, verzekeraars en financieel adviseurs mogen straks pas na vijf jaar verkocht worden. Hoekstra wil op deze manier voorkomen dat men de korte termijn laat prevaleren boven de lange termijn.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Lees ook: IEXFonds op zoek naar evenwicht.

We zitten in een recessie?