Must read: long/short lukt niet

Must read

Waardevolle abonnementen

Bezit is uit, leasen is in. We gaan momenteel in sneltreinvaart naar een abonnementeneconomie. Iedereen - verkoper, klant én belegger - wordt daar beter van.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

De ene Europese bank is de andere niet, positief over eurozone, twee scenario's, in 2 jaar volledig herstel, geen escalatie handelsspanningen, nu investeren in infrastructuur, pas op voor inflatie, EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Covid-19 versnelt Japanse bedrijfshervormingen

De coronavirusuitbraak kan op de langere termijn gunstig uitpakken voor Japanse bedrijven die nu noodgedwongen plots nieuwe manieren van werken en technologieën omarmen. De enorme cashvoorraden op de bedrijfsbalansen bieden een mooie uitgangspositie, aldus Archibald Ciganer van T. Rowe Price.

Goud dendert door

Gold hovers near eight-year high as second coronavirus wave fears mount https://t.co/SAeTfg1cpc pic.twitter.com/dK6L13VTg2 — Reuters (@Reuters) June 24, 2020

Long/short-fondsen bakken er niks van

Dus trekken beleggers hun geld terug. Blijft vreemd dat het kopen van goede aandelen en het verkopen van slechte zo structureel miserabel uitpakt. Een gemiddeld long/short-fonds kent ook meer volatiliteit dan een index.

Europese aandelen verslaan Amerikaanse?

Goldman Sachs expects the Eurozone economy and Eurozone assets to outperform as the #Covid19 outbreak is more contained, #reopening is happening faster and labor markets are better protected. pic.twitter.com/Y4Z84KlAAz — jeroen blokland (@jsblokland) June 24, 2020

Fallen angels in de rebound

Volgens Morningstar presteert een maandje leningen van fallen angels (bedrijven waarvan de kredietwaardigheid is afgezakt tot junk) beter dan de brede high yieldmarkt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Consumentenbond wil verbod negatieve spaarrentes tot 100.000 euro

“Ooit ben je met je bank overeengekomen dat je je spaargeld bij hen in bewaring geeft en daar geld voor krijgt. Dat is heel iets anders dan dat je geld moet betalen als je je spaargeld bij hen stalt. Die afspraak kunnen banken niet eenzijdig veranderen. Dat is in strijd is met het (Europese) recht," aldus de Consumentenbond.

Dure hedgefondsen blijken nog duurder

Gemeten over een periode van 22 jaar komt de incentive fee uit op, schrik niet, 50% in plaats van 20%. Interessante studie.

De discussie is nog niet klaar