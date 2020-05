Must read: Europa klimt uit de crisis

Must read

Stapje voor stapje. Plus; teken aan de wand dat grootste mall in VS achterloopt met hypotheek en veel nieuwe beleggers op de markt.

Risicovolle staatsobligaties zijn minder eng dan ze lijken

De geschiedenis laat zien dat het niet afbetalen van staatsleningen door overheden veel minder vaak voorkomt dan gedacht, aldus Wim van Zwol. Zelfs obligaties van probleemlanden kunnen aantrekkelijk zijn, mits het risicobeheer solide is.

Dit zijn de winnaars van de Lipper Fund Awards 2020

Een bijeenkomst was niet mogelijk, dus hebben we een digitaal tijdschrift gemaakt met daarin alles over de Lipper Fund Awards 2020. Lees de interviews met de winnaars en hun visies op het post-corona-beleggingslandschap.

Fondsmanagers: Dit is een bearmarktrally

Uit de maandelijkse enquête van Bank of America Merrill Lynch onder fondsmanagers blijkt dat een overgrote meerderheid rekent op een nieuwe beurscorrectie. Er is wel iets meer optimisme over groeiherstel.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Robuuste telecoms, meer kansen in EM, professionele beleggers pessimistisch, de 5 rouwfasen van een goede marktcrisis, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, de winnaars van vandaag zijn de winnaars van morgen, betere kansen in de VS, beleggers zoeken het in bedrijfsobligaties, goud vliegt wel verder, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Teken aan de wand

Mall of America has fallen behind on its mortgage.

Warning sign for the $500bn market in bonds backed by commercial mortgages.

By @EricGPlatt : https://t.co/udqtlyYato — Katie Martin (@katie_martin_fx) May 21, 2020

Ojee

This JPMorgan chart on R0 before and after #lockdowns is truly mind-boggling and raises many questions... #Covid_19 ht @carlquintanilla pic.twitter.com/zw4K1skzQ4 — jeroen blokland (@jsblokland) May 20, 2020

Of dit nu goed is....

Mensen die vaak gokken op sportwedstijden en dat nu dus niet kunnen doen, gaan nu maar beleggen. Maar of deze mensen zo'n aanwinst zijn voor de markt...De FT schrijft erover.

Zijn aandelen overgewaardeerd?

Hangt ervan af welke aandelen.

Europa klimt uit de crisis

The euro-area economy starts to claw its way out of its deepest downturn ever https://t.co/dpGGxC7etV pic.twitter.com/dhgbNvVEMN — Bloomberg Brexit (@Brexit) May 21, 2020

