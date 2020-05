Must read: Wees niet bang voor inflatie

Must read

Van Goldilocks naar lockdown. En weer terug?

Beleggers zijn flink vooruitgelopen op herstel. Is dat wel een goed idee? Helaas zullen alle steunmaatregelen zorgen voor nare bijwerkingen, aldus Marcel Tak.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Er is meer helicoptergeld nodig, ontwikkelde markten herstellen langzamer, liever cash dan aandelen, het handelsconflict is niet voorbij, big tech grote winnaar coronacrisis, voorsorteren op een nieuwe bull run, dat waren de oliedividenden, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Pas op, slecht nieuws wordt verpakt in clichés

Bedrijven brengen slecht nieuws vaak in de vorm van clichés en vaag taalgebruik. Goed luisteren dus bij de conference calls, zegt Elisabetta Basilico.

Fed koopt iets nieuws

#Fed says it will begin purchasing corporate-debt ETFs on Tuesday. US central bank launches long-awaited backstop for companies called Secondary Market Corporate Credit Facility. Congress allocated $454bn in equity to backstop the Fed loans. https://t.co/EnuLxzn533 pic.twitter.com/cafl7GLneT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 12, 2020

Er gaat er eentje kapot

Boeing CEO says a U.S. airline will "most Likely" fold this year https://t.co/Kxup4ItcMl — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2020

Smallcaps maken een combebackje

In de VS doen smallcaps het weer een beetje beter.

Wees niet bang voor inflatie

Deflatie vormt een groter risico.

Elon Musk straks gearresteerd?