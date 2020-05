Must read: Het leven na corona

High yield-obligaties ogen wel aantrekkelijk

Obligaties met lage ratings van kredietbureaus zijn enorm in waarde gedaald in maart. Dat duidt op angst voor een golf aan faillissementen. Aviva Investors vindt dat overdreven.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Big tech is de grote winnaar coronacrisis, voorsorteren op een nieuwe bull run, DWS negatiever over wereldeconomie maar verwacht toch positief aandelenrendement, dat waren de oliedividenden, tweede correctie dreigt, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Veranderingen bij Facebook

Deal-ontwikkelingen VS en China

Top Chinese and U.S. trade negotiators will speak as soon as next week on progress in implementing a phase-one deal after President Donald Trump threatened to “terminate” the agreement https://t.co/6QLwSqjlRY pic.twitter.com/tr1Zb8AYSi

De stand van zaken in het VK

Nothing from the BOE today (other than a dire GDP forecast and pretty optimistic rebound) but June is looking like it might be a live one https://t.co/JqscUCYjpT via @economics pic.twitter.com/4qUFqumnSq