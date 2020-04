Must read: Tip voor bodemvissers

Must read

Veilige haven China?

Chinese aandelen en obligaties zijn tijdens de coronacrisis opvallend goed overeind gebleven. Nu de Chinese economie als eerste herstelt, weten steeds meer buitenlandse beleggers China te vinden. Als dat maar goed gaat, want de Amerikaans-Chinese handelsspanningen zouden binnenkort wel eens een nieuwe, veel gevaarlijkere fase kunnen ingaan.

COVID-19 liveblog

Volgens Janus Henderson staat 60% van de dividendbetalingen op de helling. Wat zeggen de andere beleggingshuizen over de impact van het coronavirus?

Chinese centrale bank heeft beperkte stimuleringsmiddelen

EXCLUSIVE: China's central bank to step up easing to support the coronavirus-ravaged economy but debt worries and property risks will prevent it from following the U.S. Federal Reserve’s steep rate cuts or quantitative easing moves - sources https://t.co/sAVD2JLC0M — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2020

Tip voor bodemvissers

Hoe langer de recessie, hoe dieper de koersdaling.

Erger dan 2008

Econoom Kenneth Rogoff vreest verdere koersdalingen

"There is every reason to anticipate that this downturn will be far deeper and longer than that of 2008:" Harvard's Kenneth Rogoff https://t.co/hLKgyW6cny — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) April 7, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De sell-off kwam (wederom) als een verrassing

Goede vraag: waarom kwam de recente beurscrash voor beleggers als een verrassing, terwijl het coronavirus al weken zijn slopende werk deed? Hier is het antwoord van Morningstar Amerika. En nog even voor de duidelijkheid: de bullmarkt is nu echt dood.

Nederlandse economie krimpt harder

In het gunstige geval krimpt de Nederlandse economie als gevolg van de impact van de coronacrisis dit jaar met 6 à 8 procent, aldus de sombere rekenmeesters van ING.

Bedenken en doen zijn twee dingen

De biljoenen aan Amerikaanse financiële hulp bereiken de Amerikaanse huishoudens niet. Sterker, het uitdelen is nog lang niet begonnen. Reuters weet er meer over.

"We zijn er nog niet"