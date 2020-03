Must read: In de plus

Negen zekerheden in een onzekere wereld

Het zijn duistere tijden, maar wanhoop niet, zegt beleggingsexpert Larry Swedroe, die een aantal nuchtere feiten geeft om aan vast te houden.

Risicopremies

High yield risk premium increased to 10%. The highest ever seen was 20% dec 2008. Credit risk reared it's ugly head. pic.twitter.com/GJxZB0HcJD