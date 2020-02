Must read: De onbegrijpelijke bullmarkt

Must read

"Ik ben verbaasd hoe sterk de markten zich houden"

Van SARS tot Corona: David Semple heeft in 22 jaar bij het VanEck Emerging Markets Equity Fund alles wel zo’n beetje gezien. Zijn aanpak is nooit veranderd: zoeken naar structurele groei en activistisch beleggen met een kleine a.

ING verlaagt aandelenadvies

ING heeft de weging van aandelen verlaagd van overwogen naar neutraal en de weging van obligaties verhoogd van onderwogen naar neutraal. Tijd om winst te nemen. Gelet op de uitbraak van het coronavirus begrijpt de bank het huidige aandelenoptimisme niet.

Wees (toch) niet bang voor epidemieën

Eerdere uitbraken epidemieën leidden niet tot ernstige beursrampen. Op basis daarvan hoeven beleggers de komst van het coronavirus niet te vrezen. "If history is any guide, coronavirus is likely to cause a small, but temporary, pullback as it continues to spread." Aan de andere kant, zeker voor de Europese economie zijn er gevaren als de Chinese economie stagneert.



Wie durft nog een cruisevakantie te boeken?

For the cruise industry, the coronavirus is a public-relations nightmare https://t.co/ETb6CBEiz8 — The New York Times (@nytimes) February 13, 2020

De onbegrijpelijke bullmarkt

"Markets that slowly go up blind investors to the fact that sometimes they also go down. And those overreactions are amplified by the fact that no one knows how long the music will continue to play." Sterk verhaal van Ben Carlson van A wealth of common sense over de werking van bullmarkten.

Laagste economische groei sinds 2014

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half februari presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. De Nederlandse economie groeit dus gewoon verder.

Maar er is ook goed nieuws

De inflatie daalt flink, naar 1,8%. In combinatie met de recente #loon-stijgingen (van meer dan 3%) is dat goed nieuws voor de #koopkracht. Meer weten over de koopkrachtontwikkeling in 2020? Lees https://t.co/bMku3hJiQa #ING @ING_Econoom pic.twitter.com/tga4hPCDjP — ING Economie (@INGnl_Economie) February 12, 2020

Onderwijl gaat het wel mis met Duitse economie

Deutsche Bank expects #Germany to fall into recession. After very weak Dec production data, small drop in Q4 GDP seems likely. Coronavirus will likely shave off 0.2pp of Germany's Q1 GDP, making a technical recession quite probable during the winter half. pic.twitter.com/8yy4yLdmk1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 12, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Vrolijke TikTok x zure Twitter

Beleggers die een verklaring zoeken voor de koersexplosie van Amerikaanse technologiebedrijven vinden die eerder op TikTok dan bij Twitter en dat is logisch.

De 5 economische trend volgens Mastercard

Met de oprichting van het Mastercard Economics Institute slaat de Amerikaanse creditcardmaatschappij aan het voorspellen.

Omgekeerde rentewereld