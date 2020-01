Must read: Wat als...?

Must read

Beleggen is een aaneenschakeling van wat-als-en. Plus; duurzaam beleggen is onontkoombaar en grootste Amerikaanse aandelen dominanter dan ooit.

2020: Veel risico voor weinig

Beursjaar 2020 wordt krabbelen en rendement snabbelen, zo is de consensus. Het nemen van veel risico is helaas noodzakelijk om nog iets te verdienen. En TINA is een blijvertje. Maar voorspellingen zijn er om niet uit te komen, toch?

Gezocht: Professionals tot en met 40 jaar

De IEX Investment Influentials-verkiezing komt eraan. Dit keer speciale aandacht voor jong talent. Meld snel uw 40-min collega's aan, die op weg zijn naar de top.

VS immuun voor problemen het Midden-Oosten

De opkomst van de schalie-industrie heeft de VS immuun gemaakt voor conflicten in of met het olierijke Midden-Oosten. Beleggers hebben meer oog voor de Fed.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Zou het?

Boris Johnson says a UK-EU trade deal is "epically likely" by the end of the year https://t.co/EiSIN8bK3s — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) January 14, 2020

Duurzaam onontkoombaar

MUST READ: In his annual letter to the business world, BlackRock CEO Larry Fink said the world’s largest asset manager will ditch investments with high sustainability-related risk | #OOTT #ClimateChange #coal #BigOil Full letter here: https://t.co/RxFMMDURIf pic.twitter.com/7MiuLQU0Ws — Javier Blas (@JavierBlas) January 14, 2020

Beleggen is niet meer dan wat als.....

Want wat als u een andere beslissing had gemaakt, wat als de techbubbel niet was gebarsten of de financiële crisis nog voortduurde? Even doordenken.

Negeer alle 2020-voorspellingen maar

Dat kan prima. Want meestal zitten de voorspellers er toch naast.

Gaat behavioral economics te ver?

Hebben ze een eigen bias gemaakt/gekregen?

Groot, groter grootst