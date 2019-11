Must read: Alibaba verkoopt het meest

Traditionele waarderingsmodellen voldoen niet langer

Waardebelegger Knut Gezellius van Skagen pleit voor nieuwe maatstaven om aandelen te waarderen. "Koers-boekwaarde en koers-winstverhouding hebben hun voorspellende kracht verloren."

Onrust rentemarkt door gesponsorde repocontracten

Sponsored repo-contracten waren volgens Bloomberg en andere media mede verantwoordelijk voor de korte rentecrisis in september. Hoe zit dat?

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Rijken vrezen correctie



The world’s rich is readying for a major stock sell-off, UBS Wealth says https://t.co/RmFlQU9w3S pic.twitter.com/O1SKDxxZ3R

Alibaba verkoopt het meest

Gisteren, op Singles Day, heeft Alibaba voor 38,4 miljard dollar aan spullen verkocht. Een record. Apple deed trouwens ook goede zaken.

Outflow hedgefondsen

Dit jaar zullen beleggers netto 25-50 miljard dollar uit hedgefondsen halen.

DNB heeft geld nodig

Noodsignalen uit de junk bond-markt

De distressed-ratio van high yield-obligaties staat op het hoogste niveau in drie jaar.

Hoe veilig is uw baan?

De assetmanagementindustrie verandert snel. Heeft u over twaalf maanden nog een baan?

Interessant

The ECB could consider giving non-banks access to its balance sheet to keep control over money-market rates, according to Executive Board member Benoit Coeure https://t.co/Wpj2CB6DDw