Must read: Komt er een eindejaarsrally?

Must read

Powell slaagt cum laude voor zijn Greenspanexamen

Move over Alan Greenspan, er is een nieuwe taalvirtuoos in town, aldus Edin Mujagic. Jerome Powell heeft gezegd dat de rente net zo goed omhoog als omlaag kan, zonder beleggers te verontrusten.

Han Dieperink fileert nieuwe vermogensbelasting

"Het raakt de financiële redzaamheid van veel Nederlanders."

Over belastingen gesproken

Particulieren betalen meer, bedrijven minder. Dat is de situatie in de VS, maar hier is het niet anders.

In the early 1950s, the corporate tax collected as much revenue as the individual income tax, 7% of national income



In 2018, in the aftermath of the Trump reform, corporate tax revenue fell to 1% of national income



Meanwhile, investment is contracting https://t.co/JLNCHBk4ad pic.twitter.com/PAmIqVoyWQ — Gabriel Zucman (@gabriel_zucman) October 30, 2019

Vergeefs wachten op de obligatiecrash

Tien jaar wordt er al geroepen dat het met de obligatiemarkt mis moet gaan. Rentes moesten wel stijgen. Niet dus! Inmiddels begint het aantal bubbels in de obligatiemarkt wel op te lopen. Volgens Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligaties ABN AMRO, is het oppassen met high-yield en EMD.

Krijgen we een eindejaarsrally?

Voor de S&P 500 was dat in 85% van de jaren het geval. Helaas zijn er ook jaren geweest waarbij de beurs juist in Q4 dramatisch presteerde. The Reformed Broker weet er meer over.

Draghi niet bedankt!

FTM analyseerde het ECB-beleid onder zijn bewind en sprak met enkele rebelse hoogleraren over de gevolgen daarvan. Zij kraken het ECB-beleid en de modellen waarop dat gebaseerd is. Theo Kocken: "Als je maatregelen precies het tegenovergestelde bereiken van wat je beoogt, moet je stoppen."

Aan de hand van zeven grafieken laat Thomas Bollen zien wat er mis is met het ECB-beleid van Mario Draghi. Grafiek 1: het inflatiespook



Bekijk de 7 grafieken die het ongelijk van Draghi’s ECB-beleid aantonen: https://t.co/qvg4f71Mkc pic.twitter.com/or0KYSKm4a — Follow the Money (@FTM_nl) October 31, 2019

ETF's helpen mandaatkosten omlaag

Grote institutionele beleggers kunnen steeds betere deals afsluiten met actieve vermogensbeheerders door te dreigen voor ETF-oplossingen te kiezen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Frankrijk neemt stokje van Duitsland over?

Berenberg sees golden decade for #France in 2020s, w/country taking the place of complacent Germany as the top performer of the major economies in Europe. Econ sentiment in France relative to #Germany has already shifted since Macron took charge of reforming the French labour mkt pic.twitter.com/Rc6nz357dj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 30, 2019

Dit is slecht nieuws

Euro zone economic sentiment worsens as gloom spreads to services https://t.co/9d7v4MIzIp pic.twitter.com/koVECL0xeS — Reuters (@Reuters) October 30, 2019

Ook Chinese cijfers stemmen niet vrolijk

The drop in #China's Non-Manufacturing #PMI is starting to look slightly worrying. Down to 52.8 from as high as 54.9 one year ago. pic.twitter.com/e4kPC8MqF1 — jeroen blokland (@jsblokland) October 31, 2019

De zegeningen van een eigen huis

Het levert misschien minder op dan aandelen maar voelt toch beter. De illiquiditeit van huizen is een grote plus.

Simpele beleggingswinst: koop bij sluiten, verkoop bij opening van de beurs