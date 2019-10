Must read: Nieuwe winstbron banken

Must read

Wat is dan wel een redelijke rekenrente?

Moet de rekenrente van pensioenfondsen omhoog? Ja, als de rendementen uit het verleden ook in de toekomst zullen worden geboekt. Maar ons panel van beleggingsexperts rekent daar niet op. Hun beleggingsverwachtingen zijn niet bijzonder optimistisch. Reken mee.

ABN AMRO ziet eerste tekenen van economische verbetering

Desondanks blijft de private bank onderwogen in aandelen én obligaties. Hier is de analyse.

Handelsoorlog gaat verder

Pimco-econoom voorspelt daarom Amerikaanse renteverlagingen en een grotere kans op een Amerikaanse recessie in 2020.

Hoe het met Brexit gaat?

De koers van de pond is misschien wel de beste graadmeter.

Nieuwe winstbron banken

Innovaties in het delen van data geven financiële sector nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie, aldus Deloitte. Onderwijl komt McKinsey met een rapportje uit dat concludeert dat de helft van alle banken wereldwijd zelfstandig geen toekomst meer heeft.

Waarin een klein landje innovatief is

Actieve vermogensbeheerder Robeco kraakt gebruikt goedkope ETF's

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het grote probleem met actieve fondsmanagers?

Ze spreiden te veel. Interessant verhaal van Institutional Investor.

Er dreigt toch geen spoedige Amerikaanse recessie

Snelle verkoper private equity ontvangt premie

Beleggers in private equity doen dat over het algemeen voor de lange termijn. Als er onverhoopt toch eerder verkocht moet worden, dan werd dat traditioneel bestraft met een korting. Maar die tijden zijn voorbij.

Franse industriëlen somberen

Reken niet op een herstel van de metaalprijzen