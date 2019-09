Must read: Geld moet rollen

Must read

Plus: Tech blijft de baas, het is feest in Den Haag, kansen voor Europese en Chinese aandelen, en méér.

20 redenen om voor tech te kiezen

Volgens het technologie-aandelenteam van Janus Henderson Investors zijn techbedrijven niet duur, hebben ze weinig last van de handelsoorlog en zijn hun balansen ijzersterk. Hier is het hele verhaal.

Nederlandse belegger heeft onrealistisch hoge verwachtingen

De gemiddelde Nederlandse belegger verwacht de komende vijf jaar 9% rendement per jaar te maken. Ervaren beleggers denken dat hun resultaat nog beter wordt, zo blijkt uit de nieuwste enquête van Schroders onder 25.000 beleggers wereldwijd.

Feestbegroting

Prinsjesdag 2019: Dit zijn de belangrijkste maatregelen.

Bewijsstuk dat deze Miljoenennota uniek is. Een feestbegroting. Komend jaar stijgt de uitgavenquote en daalt de lastenquote. Voor het eerst in 11 jaar. Na 10 jaar zuur (!) komt het zoet. Het investeringsfonds is er nog niet eens in verwerkt. pic.twitter.com/SgqElbPfg5 — Wimar Bolhuis (@WimarBolhuis) September 17, 2019

ABN Amro weet wel waar het extra geld naartoe moet

Om de arbeidsproductiviteit op gang te krijgen, zou het goed zijn extra nadruk te leggen op investeringen in IT-toepassingen. Deze leiden tot sterke productiviteitsstijgingen in de gehele economie.https://t.co/9k7tJ6GnIK pic.twitter.com/qpBuQsL0sQ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 18, 2019

Waarde is geen lowvol

Wat is eigenlijk het verschil tussen waarde- en lowvolaandelen, want de overeenkomsten zijn groot? Technisch maar sterk verhaal.

UCITS VI komt eraan

Vermogensbeheerders wachten ongeduldig op de vorming van de nieuwe Europese Commissie. Zij willen volgens Detlef Glow van Lipper graag weten wat ze aan nieuwe regels kunnen verwachten.

Het begint met Duitse investeringen

Wat de aandelenmarkt nodig heeft om verder te groeien.

Good morning from #Germany, where pressure keeps growing on the govt to launch an economic stimulus package. Even global fund managers say German fiscal stimulus would be a greater boon to risk assets than infrastructure spending in China or CenBank pol. https://t.co/OChWduVzI4 pic.twitter.com/VRLTcFpaEz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 18, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

Europese aandelen uit verdomhoekje

Europese aandelen-ETF's worden al een tijdje vooral verkocht, maar het nieuwste hulppakket van de ECB en de lage waarderingen van Europese aandelen maken daar een einde aan, zo verwacht ETF.com.

BNP Paribas AM zet in op Chinese A-shares

With #China gearing towards #greenfinancing, we believe #ESG integration will proliferate in the years to come. Read more https://t.co/ZPtLmzNzCr pic.twitter.com/yoodUqNfgo — BNP Paribas AM (@BNPPAM_COM) September 16, 2019

Leven met negatieve rente

Wat betekent dit voor de spaarder? Verlaat spaargeld binnenkort het land of worden spaarrentes onder nul gewoon verboden?

Aandelen leveren het meeste op?

Niet altijd. Over de afgelopen 24 maanden rendeerden obligaties volgens Marketwatch beter. Interessante data-analyse.

Wat maakt de Fed vandaag om 20.00 uur bekend?