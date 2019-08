Must read: Absurd lage rentes

Must read

Zelfs in Portugal is de rente ultralaag. Plus; Fraude bij GE, de portefeuille als kudde geiten en er is geen recessie in de VS.

QE for the people werkt niet

Er gaan stemmen op dat de ECB met helikoptergeld moet strooien om economische groei en inflatie te stimuleren. Alleen dat werkt niet, aldus Edin Mujagic.

Welvaart zorgt voor lage rente

De lage rente doet spaarders en obligatiebeleggers pijn, maar ze moeten er mee leren leven. Het is een logisch gevolg van onze hoge welvaart.

IEXFonds 40: Alles raak

Afgelopen maand deden aandelen, obligaties, vastgoed en goud het goed. De IEXFonds 40 rendeert een dikke 13%.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ongewenste effecten

A Danish bank is offering mortgages with negative interest rates — why you shouldn’t wish for that to happen in the U.S. https://t.co/P25M8iO6Qh — MarketWatch (@MarketWatch) August 16, 2019

Er is geen recessie in de VS

Als er flink geld wordt uitgegeven in de winkels.

Fraude bij GE?

Volgens Harry Markopolos - Madoff-klokkenluider - is er bij GE sprake van een groter fraudeschandaal dan destijds bij Enron.

De portefeuille als kudden geiten

Ja, zo kunt u er ook tegenaan kijken.

Absurde rentes

Totally absurd: Now even #Portugal’s 10y yields on course to negative. Have dropped to 8bps. pic.twitter.com/Gax6TUy3v7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 16, 2019

Nog even wachten