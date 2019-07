Must read: Kapitalisme, de Fed en Brexit jitters

Must read

Een beter systeem dat het kapitalisme bestaat niet. Plus: kleine fondsbeheerders in de knel, een kelderend pond, bedrijven die massaal eigen aandelen inkopen en 1 of 2 kwartjes?

Smith versus Marx

Het kapitalisme wordt vaak bekritiseerd omdat het de welvaartsgroei van vooral de rijken ten goede komt. Maar de kritiek zou beter gericht kunnen worden op de overheid en de recordhoge collectieve lastendruk, aldus Marcel Tak.

Kaalslag

Er verdwijnen steeds meer kleine vermogensbeheerders. Zijn het er niet te veel? New City Initiative vreest dat we het punt naderen waarop er te weinig concurrentie is voor de grote jongens.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Window dressing

Companies are ramping up share buybacks, and they're increasingly using debt to do so https://t.co/0YNJsry8J2

Gefundeerde bezorgdheid

Cement production, which uses huge amounts of heat and energy, is responsible for 7% of man-made carbon dioxide emissions. If the cement industry were a country, it would trail only the US and China in emissions of the greenhouse gas. https://t.co/o9v5DxJtGZ — CNN Business (@CNNBusiness) July 30, 2019

Lekker Netflixen onderweg

Tesla owners will soon be able to stream Netflix and YouTube from the car's center dashboard. The mode only works while the car is stopped — for now. https://t.co/tWQAB9r5AW — CNN Business (@CNNBusiness) July 30, 2019

Alle ogen op de Fed

Met de zomerse temperaturen is er ondanks alle kwartaalcijfers sprake van een relatief tamme beurs. De Federal Reserve zou daar wel eens verandering in kunnen brengen, denkt Arend Jan Kamp. Concensus: twee kwartjes eraf.

Brexit jitters

Het Britse pond blijft maar zakken. Er wordt al gesproken van een bloedbad en het eind lijkt nog niet in zicht, schrijft The Guardian.

Bye, bye begrotingsdiscipline

It's the end of an era for the Conservative Party https://t.co/YCOnzRBiTZ — The Economist (@TheEconomist) July 30, 2019

Globalisering, arbeidsproductiviteit en een loonplafond

Internationale concurrentie beperkt ruimte om lonen te verhogen #RaboResearch https://t.co/3v0gv313An — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) July 30, 2019

