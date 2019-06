Must read: Recept voor een nieuwe rally

Must read

Plus: Themabeleggen is de oplossing, negatieve rente stuwt goudprijs, kom maar op met die Brexit, Powell wijkt niet, en méér.

De zoektocht naar zekere trends in onzekere tijden

Sonja Laud, aankomend CIO van Legal and General IM, heeft duidelijke ideeën waar beleggers het moeten zoeken.

Goud is gek op negatieve rentes

Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de goudprijs en negatieve rentes. Waar gaat de prijs naartoe? Hier zijn enkele voorspellingen.

En de winnaar is?

Het waardevolste bedrijf in 1999 is dat 20 jaar later opnieuw.

ABN AMRO iets minder positief over Azië

Azië Focus – Handelsconflict raakt aanbodketens Azië.

??Conflict VS-China raakt aanbodketens en drukt groei handel Azië

??Groei Chinese handel met VS is ineengestort

??We hebben onze regionale groeiramingen voor 2019 en 2020 verlaagd …,https://t.co/t5mAJisFPW — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 26 juni 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Beleggers massaal uit H20-fondsen

Na tien jaar van fondsinstroom trekken beleggers nu massaal geld weg uit de fondsen van H2O AM. Meer dan drie miljard euro in drie dagen al. Wat is er aan de hand?

Nederlandse industrie desondanks optimistisch

Terugval buitenlandse orders zorgt voor lagere groei industrie. Dit komt vooral door onzekerheid omtrent het Amerikaanse handelsbeleid en de brexit. Lees meer in ons Vooruitzicht Industrie: https://t.co/ssO9tSP6S1 #ING pic.twitter.com/2KG3YtphR7 — ING Economie (@INGnl_Economie) 25 juni 2019

Nederland telt 115.000 miljonairs

Dat is 1,2% meer dan afgelopen jaar, zo blijkt uit onderzoek dat vermogensbeheerder Van Lanschot liet uitvoeren door het CBS. Relatief de meeste miljonairs wonen in provincie ....? U mag 5 keer raden.

Recept voor een nieuwe rally?

Er staat zo veel geld langs de lijn dat Martine Hafkamp stilletjes hoopt op een vrolijke verlenging van de bullmarkt.

Powell laat zich niet de les lezen

Chairman Powell stands firm against Trump on Fed independence. More here: https://t.co/F6wvlRTNFX pic.twitter.com/PBAm5WBCcZ — Reuters Top News (@Reuters) 26 juni 2019

Kom maar op met die Brexit

Dat eindeloos aanmodderen moet maar eens afgelopen zijn, als het aan het bedrijfsleven ligt. Dat heeft een lichte voorkeur voor een snel einde aan de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Ook als dat een harde brexit betekent, aldus RTL Z.

Bitcoingekte 2.0