Must read: Vermogen in bomen

Must read

Rijke particulieren steken hun geld in bossen. Plus: De cybercrime-industrie is waarschijnlijk groter dan drugshandel en bad bank voor Deutsche.

"Sector moet meer doen om vertrouwen te herstellen"

Het vertrouwen van consumenten in banken en vermogensbeheerders blijft hardnekkig laag. Geen sector krijgt zulke lage cijfers. Andy Agathangelou van de Transparancy Task Force geeft aanbevelingen.

De term emerging markets is achterhaald

Beleggers hebben relatief weinig aandelen uit opkomende markten in hun portefeuille. Ten onrechte, want deze markten zijn vaak meer ontwikkeld dan de landen die deze naam dragen. De term EM is daarom achterhaald en moet weg.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Letland als fintechhub

Draghi shines spotlight on risks to Europe's upstart fintech hub https://t.co/OkXPbiMI0E — Bloomberg Markets (@markets) 17 juni 2019

Oeps

This. Is. Bananas.



UBS loses China bond mandate as ‘pig’ row snowballs https://t.co/DqVJSIjpYL — Katie Martin (@katie_martin_fx) 17 juni 2019

Cybercrime enorm probleem

De cybercrime-industrie is waarschijnlijk groter dan de internationale drugshandel.

Rijken kopen bossen

Vermogende particulieren steken hun geld in bomen.

We zitten laat in de cyclus

Wanneer de markt draait, nobody knows, maar zeker is dat we laat in de cyclus zitten.

"Deutsche Bank stopt voor 50 miljard slechte leningen in bad bank"

Topman Christian Sewing van Deutsche Bank bij de presentatie van de jaarcijfers begin februari. De slechtdraaiende Deutsche Bank wil voor tussen de 30 en 50 miljard euro aan slechte leningen opzij zetten in een zogeheten bad bank. Daardoor zou de bank zich kunnen richten op de delen die wél goed draaien.

Recht zo die gaat