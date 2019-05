Must read: Hoe nu verder in India?

Must read

Nu Modi door mag regeren. Plus: Wie vervangt May, economieën en aandelenmarkten reageren niet hetzelfde en nieuwe regels prospectussen.

De Fed houdt geduld tot de herfst

Ik ben niet verbaasd als de Fed na de herfst van dit jaar zijn geduld verliest en sterker begint te hinten op renteverlagingen, om dat vervolgens ook te doen, aldus Edin Mujagic.

Meer actieve ETF's verkocht

De omvang van de markt voor actief beheerde ETF's loopt ver achter bij die van reguliere ETF's. Actieve ETF's hebben de laatste twaalf maanden een inhaalslag gemaakt, maar om over een trend te spreken is het echter nog te vroeg.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nieuwe regels prospectussen

Vanaf 21 juli 2019 gelden er nieuwe regels voor het opstellen van een prospectus. Dan zijn alle wettelijke vereisten van de nieuwe Prospectusverordening (EU) 2017/1129 van toepassing, aldus de AFM.

Doug Kass zit short assetmanagers

Hedgefondsmanager Doug Kass gelooft niet in het businessmodel van assetmanagers. Hij zit short Franklin Templeton en T. Rowe Price.

Hoe nu verder in India?

What Narendra Modi’s victory means for the global economy https://t.co/Iu2411f8CH pic.twitter.com/1wveJMN5oa — The Wall Street Journal (@WSJ) 24 mei 2019

Nog een handelsoorlogsslachtoffer

The world's biggest shipping company has a warning from the front lines of the trade war https://t.co/kASrqrxcCp pic.twitter.com/pjUc5ysrvd — Bloomberg Markets (@markets) 24 mei 2019

Om over na te denken: "Bonuscultuur funest voor samenwerking"

Waartoe is de economie op aarde? Willen we een wereld waarin iedereen zijn eigenbelang achterna gaat? Waarin we worden opgejaagd? Filosoof Govert Buijs: „We zitten in een ratrace”. Een prikkelende analyse in zes steekwoorden.

Aandelenmarkten en economieën verschillen

Dat weet u al, maar dat gaat nog meer op voor opkomende markten.

Wie zal May vervangen?