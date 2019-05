Must read: De beste ETF-aanbieders

Must read

"Klimaatrisico niet ingeprijsd in obligaties"

Obligatiebeleggers hebben in vergelijking met aandelenbeleggers minder aandacht voor ESG-integratie. Klimaatrisico is nog nauwelijks verwerkt in de spreads, aldus Stephen Yeats van State Street Global Advisors.

Verzekeraars houden er wel rekening mee

Klimaatschade verzekeraars stijgt door extremer weer, premies gaan omhoog https://t.co/CJZIqH5ARz via @volkskrant — lex hoogduin (@lexhoogduin) 22 mei 2019

Modi wint

En daar zijn beleggers in India blij mee.

Confident of poll win, Modi's alliance promises to boost India's economy https://t.co/4yyu8HHFBH pic.twitter.com/0lHw6kB0Pr — Reuters Top News (@Reuters) 22 mei 2019

Beursgenoteerd, dus nog slechter

Hedgefondsen doen het de laatste jaren al niet goed, maar hedgefondsen met een notering presteerden pas echt slecht. Larry Swedroe verklaart.

Waarom waarde-aandelen de laatste jaren achterblijven?

Omdat de inflatie zo laag is. Er blijk een duidelijk verband te bestaan tussen inflatie en het rendement van waarde-aandelen, zo blijkt uit onderzoek.

Vergeet de handelsretoriek

Handelsconflict met China gaat tientallen jaren duren, zegt oud-DNB-president Nout Wellink. Nouriel Roubini over de consequenties. Hij voorspelt een nieuwe Koude Oorlog.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief is dit jaar goed bezig.

Mocht u een ETF overwegen

Bekijk wie de grootste ETF-aanbieders in Europa zijn en wat hun gemiddelde Morningstar Rating (de sterren) is. VanEck behoort tot de kleinere spelers, maar kijk eens naar de gemiddelde Morningstar Rating: pic.twitter.com/TQ0klBr0qm — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) 22 mei 2019

Pas op met illiquide obligaties

Nu de hunt for yield weer helemaal terug is op de agenda wordt het voor institutionele beleggers steeds lastiger goed renderende obligaties te vinden. Het gevaar bestaat dat zij zich uit nood wenden tot de snel groeiende markt van illiquide effecten.

Nederlandse investeringsradar CBS

Plussen en minnen houden elkaar in mei in evenwicht.

Richting van pond sterling is duidelijk

Valuta markten hebben steeds minder vertrouwen in een goede afloop van Brexit. GBP daalt stug door. nu 1.137 pic.twitter.com/kADF7mEozy — Corne van Zeijl (@beursanalist) 22 mei 2019

Toch niet de beste vriend

De diamanthandel is vorig jaar flink teruggevallen.

Slecht rendement, dus minder kosten

Blackrock gaat mee in de trend om de fondskosten te laten afhangen van de prestaties.

Journalisten kunnen niet beleggen

Vooral financiële journalisten niet.

A trader created a "Bubble Portfolio" made up of assets that journalists have flagged as overvalued.



In 2017, it surged 80%. Then came 2018. https://t.co/Q6OjQbwrSq — MarketWatch (@MarketWatch) 22 mei 2019

