Must read: Bitcoins straks in bunkers?

Vastgoedbeleggers hoeven niet bang te zijn voor oplopende rentes

Beleggers mijden Duits vastgoed uit vrees voor een rentestijging, zegt Michael Gobitschek van Skagen. “Maar wat ze vergeten is dat die zal worden gecompenseerd door stijgende huurinkomsten.”

Vermogensbeheerders geven onnodig veel korting

Vermogensbeheerders doen zichzelf onnodig veel pijn door grote kortingen te geven op hun beheervergoeding. Wat ze beter zouden kunnen doen is zich meer verdiepen in de wensen van de klant.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? En weg is de winst van 2018.

Rendement IEX Fonds 40: +0,26% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,24% (ytd)

Klantbelang niet voorop bij vervroegd aflossen hypotheek

Banken brengen hun hypotheekklanten nog steeds te hoge boeterentes in rekening, blijkt uit gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële markten. De AFM kwalificeert dit als teleurstellend.

Grappig, uw bitcoins in een bunker

Waar zijn uw bitcoins veilig? Nou, misschien wel ouderwets in Zwitserland.

Ai, Aziatische aandelen op dieptepunt

In geen negen maanden is de koers van Azië-Pacific aandelen zo laag geweest.

Dit zullen centrale banken gaan doen

Here's a guide to what the world’s top central banks will do next https://t.co/HdyImkiZla pic.twitter.com/mihmoBMWUR