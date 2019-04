Must read: De grote groei zit in Azië

Plus: Pas op voor hogere rentes, waarom China cryptominen wil verbieden, Jamie is niet bang voor een recessie. en veel méér.

"Chinese regering heeft van fouten geleerd"

Chi Lo, econoom Greater China van BNP Paribas Asset Management, is optimistisch over de Chinese economie en de Chinese beleggingskansen. "China is de grootste economie ter wereld die zo sterk hervormt."

Amerikaanse beurzen naar nieuwe records

Dus de Amerikaanse particuliere belegger begint nu ook enthousiast te worden. Ai!

De economische groei zit in Azië

Rentes bewegen omlaag, maar ... .

.. CIO Richard Abma van OHV Vermogensbeheer verwacht desondanks stijgende inflatie en aantrekkende groei. "De recente beweging van dalende rentes kan beleggers daarom nog wel eens op het verkeerde been hebben gezet."

Brexit verlamt Brits bedrijfsleven

British businesses stash cash as Brexit gloom deepens: Deloitte https://t.co/QYHnSGKKO1 pic.twitter.com/8cIVwO24z8 — Reuters Business (@ReutersBiz) 15 april 2019

Fintechbedrijven hebben beurs niet nodig

Fintech is hot. Toch gingen er in 2018 maar drie fintechbedrijven naar de beurs. Buiten de beurs om werd door de fintechsector veel meer geld opgehaald.

Ja, het zijn echt de broeikassen die de wereld warmer maken.

Bijzonder fraaie graphic. Wel even op plaatje klikken.



What is really warming the world? Check out all natural causes and see the impact of Greenhouse gases. https://t.co/SDC5vewXWi — johan hillebrand (@Johan3704) 15 april 2019

China gaat minen crypto's verbieden

De Chinese overheid overweegt een volledig verbod op het minen van bitcoins en andere cryptocurrency. Een speciale commissie heeft het minen bestempeld als verspilling van grondstoffen en even vervuilend als de kolenindustrie. Driekwart van de mondiale cryptocurrency nu nog wordt gemined in China. De energiekosten die bij cryptominen komen kijken, zijn inderdaad niet mals. Voor 2018 was het energieverbruik naar verwachting gelijk aan dat van Zwitserland. Robeco heeft zijn eigen berekening: Voor 1 bitcointransactie is 330.000 keer meer energie nodig dan voor eentje met een gewone creditcard.

Afscheid van een gepassioneerd belegger

Jorik van den Bos neemt afscheid van teamlid Floris Oliemans, die onlangs geheel onverwacht overleed.

Het succes van e-commerce (Alibaba in dit geval)

Here's how work has changed in the past 100 years https://t.co/V204QN4bGh #work pic.twitter.com/vspuyjTcft — World Economic Forum (@wef) 15 april 2019

Economisch beeld blijft positief

Volgens de Conjunctuurklok van het CBS presteren 11 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. Dat is iets minder fraai dan afgelopen maand, maar geen reden voor zorg.

Fout geld

Opmerkelijk veel Europese miljardairs hebben volgens Forbes een Nazi-achtergrond.

Jamie is niet bang voor een recessie

5 reasons Jamie Dimon isn’t too worried we’ll see a recession in 2019 https://t.co/WNZhDgNbWc — FORTUNE (@FortuneMagazine) 15 april 2019

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Waar is de demarrage?