Must read: De impact van Biden

Britse aandelen zijn spotgoedkoop. Terecht?

Nu de Brexit een feit is, wordt het tijd om verder te kijken voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk. Maar zijn er - behalve de enorme discount - nog andere factoren die Britse aandelen enigszins aantrekkelijk maken?

Klimaat heeft centrale rol in strijd om wereldmacht

Landen zullen zich in de toekomst niet alleen uit altruïsme inzetten voor het klimaat. Het gaat om harde pegels en de wereldmacht.

Covid-19 liveblog: Beursrally gaat verder

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, aandelen volgens BlackRock niet al te duur en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

De groei van Amsterdam

De impact van Biden

The Biden bump



Economists from the German IFO Institute asked 700 experts from the United States and Europe to forecast US GDP growth in 2021 and out to 2023 just before the election and after Biden was declared the winner in early November. https://t.co/pWGYnrfytA pic.twitter.com/XfR5JoasUq