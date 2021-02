Must read: Dat kan hoger

Dood geld komt tot leven

Het wordt het voor beleggers steeds lastiger om met een aanvaardbaar risico de aandelenmarkt te bespelen, aldus Marcel Tak. Zie Gamestop, zie de acties van de Fed. Hij doet suggesties voor Bonuscertificaten Unilever om ook bij koersdaling rendement te kunnen maken.

Begrip emerging markets over houdbaarheidsdatum

De term emerging markets werd 40 jaar geleden bedacht door een Nederlander. Het werd een enorm succes, maar de verzamelnaam slaat nu nergens meer op, zegt Dan Mikulskis, partner bij beleggingsadviseur LCP.

Covid-19 liveblog: Grondstoffenrally verwacht

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, Pimco positiever over EM, aandelen volgens BlackRock niet al te duur, winstcijfers vallen Van Lanschot Kempen reuze mee, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Bezwijken beleggingsinstellingen onder regeldruk?

De regeldruk voor beleggingsinstellingen blijft maar toenemen: 883 nieuwe wetten en regels in de afgelopen vijf jaar. En er zit nog meer in de pijplijn.

Weer vertrek Triodos-directeur

Na het aangekondigde vertrek van topman Peter Blom, neemt nu ook operationeel directeur Jellie Banga afscheid van Triodos.

Bitcoin weer hoger

U kunt er vandaag niet omheen; een nieuwe all time high voor de cryptomunt.

Het kan beter

China’s economy isn’t out of the woods, with a tepid job market and lagging consumer confidence weighing on hopes for sustained growth in 2021 https://t.co/VC9FsGoDOG

Verhuizing

Handel in CO2-emissierechten verhuist van Londense City naar Amsterdam.

Kijk vooruit

Vermogende particulieren zouden beter moeten (laten) uitrekenen wat het zou kosten als zij te maken krijgen met ziektes als dementie. Wat zijn woonkosten, wat zijn de zorgkosten voor een enigszins aangename oude dag dan?

Nog meer verhuizingen

The ink is barely dry on the Brexit deal but the world’s largest investment banks are preparing a second wave of job moves away from the City amid a shake-up of their European operations, Financial News can reveal. https://t.co/LDxcd93ZPQ