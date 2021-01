Must read: Fijn bubbelsurfen

Must read

Inflatie is en blijft laag

Hevig stimulerende centrale banken, royaal uitgevende overheden én minder globalisering moeten de inflatie wel omhoog jagen, zo wordt gezegd. Waarschijnlijk beleven we in de zomer inderdaad een inflatiespike, maar daar zal het volgens verschillende specialisten wel bij blijven.

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Beleggen in China is volgens BlackRock een must, NN IP voorziet 25% winstherstel, ook Optimix verwacht een mooi beursjaar. Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie, en meer opinies.

Fijn beleggen in bubbeltijden

Heerlijk verhaal over de opties die beleggers hebben in tijden van bubbelvorming (zoals nu het geval is). In het verhaal wordt ook gereageerd op de waarschuwing van waardebelegger Jeremy Grantham dat we te maken krijgen met de ergste crash ooit.

Are markets looking bubbly? Yes. Can they stay like that for a really long time? Also yes. https://t.co/DKJKeNXuh2 — Katie Martin (@katie_martin_fx) January 25, 2021

Thematische ETF's terecht populair

Thematische trackerfondsen trokken in 2020 voor een record aan kapitaal aan en er is een groeiend aantal fondsen om uit te kiezen. Ze deden het vorig jaar ook heel goed. Maar liefst 33 van de 36 thematische ETF's versloegen de MSCI World. Morningstar heeft het verhaal.

Het is nu of nooit

Vurige oproep van Lyxor ETF om de klimaatcrisis serieus te nemen en de beleggingsportefeuille te decarboniseren. In dit kader: BP zet zoektocht naar olie op een heel laag pitje.

Aan greenbonds straks geen gebrek

The BIS is launching a euro-denominated green bond fund to help central banks incorporate environmental sustainability objectives in the management of their reserves and capital #GreenBonds #ReserveManagement #Sustainability #CentralBanks https://t.co/dHaLR3nKwj @NGFS_ pic.twitter.com/3yhHEhLBp6 — Bank for International Settlements (@BIS_org) January 25, 2021

Risico mijden met hedgefondsen

Hedgefondsen zijn na jaren van dalende populariteit opnieuw in trek. Met hedgefondsen in de portefeuille moet de stabiliteit toenemen, zo is de verwachting. 2020 was een goed jaar voor beleggers in hedgefondsen.

VS krijgt nieuwe infra

De wegen en bruggen in de Verenigde Staten krijgen een opknapbeurt. De nieuwe regering Biden wil 2000 miljard dollar gaan uitgeven aan infrastructuur, een investering die goed kan uitpakken voor de Amerikaanse economie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

AFM heeft het druk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar agenda voor 2021 gepresenteerd. Met de nog altijd voortwoekerende coronacrisis, de gearriveerde brexit en de aanstaande hervorming van het pensioenstelsel heeft de toezichthouder (naar eigen zeggen) genoeg te doen dit jaar.

Financiële landschap NL op de schop

Wow! De Tesla van de fintech. Adyen op de beurs nu net zoveel waard als ING, ABN Amro, Aegon en ASR bij elkaar! https://t.co/ZcWde7pn6Q — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) January 25, 2021

