Must read: Economische verwachtingen omlaag

Recessie dreigt. Plus; meer investeringen in start-ups, alleen China doet het beter dan de AEX en SPAC-baas zijn is hip.

Wees niet bang voor langdurige negatieve rente

Beleggers denken dat de negatieve reële rente tijdelijk is. Het is een kwestie van tijd totdat inflatie terugkeert. Analist Joachim Klement ziet dat anders.

Covid-19 liveblog: Toch lage rendementen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Beleggen in China is volgens BlackRock een must, NN IP voorziet 25% winstherstel, ook Optimix verwacht een mooi beursjaar. Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Nieuwe SPAC-bazen

Senior financiers, who have stepped down from some of the most high-profile roles in banking, have found a new reason to be lured out of retirement https://t.co/JAtYLExgH2 #Spac — Financial News (@FinancialNews) January 22, 2021

Not so bad

Van de grote beurzen doet alleen China het beter dan de AEX dit jaar. pic.twitter.com/UCQdkjrozD — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 21, 2021

Payday

Bankier krijgt ondanks corona $31,5 miljoen https://t.co/21RY9wU76v — DFT (@dft) January 22, 2021

KPMG: Meer investeringen voor start-ups ondanks coronacrisis

Start-ups is het vorig jaar toch gelukt om meer investeringen aan te trekken ondanks de coronacrisis. Volgens accountants- en advieskantoor KPMG zijn de investeringen in Europese start-ups in de laatste drie maanden van 2020 zelfs tot recordhoogte gestegen. Ook de investeringen in beginnende ondernemingen in Nederland namen vorig jaar toe.

Rabobank stelt prognoses bij

"Gingen we een maand geleden nog uit van een bescheiden groei van 0,6% kwartaal-op-kwartaal, rekenen we nu op een krimp van 2,3%. Daarmee zakt de economische activiteit tot zo’n 6,5% onder het niveau van eind 2019, vlak vóór de coronacrisis."

Recessie dreigt