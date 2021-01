Must read: Welkom Joe

Must read

Blij met Biden

Vandaag krijgt Amerika een nieuwe president. Wat betekent de komst van de Democraat Joe Biden voor beleggers? Vijf topbeleggers en een hoofdeconoom laten hun licht schijnen. "Wij hebben meteen extra aandelen ingekocht."

Wat wil Yanet?

De voorgedragen nieuwe minister van Financiën in de VS, Janet Yellen, was eerder al topvrouw van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Dat is interessant, want nu kan zij het overheidsbeleid waar zij eerder voor predikte zelf in de praktijk gaan brengen. Een portret van RTL Z.

Covid-19 liveblog: 25% winstherstel in 2021

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? NN IP is vooral positief over Europese aandelen, ook Optimix verwacht een mooi beursjaar. Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie, T. Rowe Price gaat voor Chinese beleggingen, en meer opinies.

Aandelen zijn (op de lange termijn) helemaal niet zo safe

Dat staat in een dikke paper waarin aandelenresultaten sinds 1841 worden genalayseerd. Hard en technisch.

Private equity een betere belegging dan aandelen?

Echt niet!

Jack Ma duikt weer op,

en meteen begint het aandeel Alibaba te vliegen.

Alibaba's Jack Ma makes first public appearance in three months https://t.co/DUEOSKRcqc pic.twitter.com/1HKCTcQsiS — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Renminbi is de volgende?

En toen een klein land groot was.



Global reserve currencies since 1450! pic.twitter.com/qnVCqMSeb5 — jeroen blokland (@jsblokland) January 19, 2021

Bidden met bitcoin

De crypto heeft alles wat een godsdienst nodig heeft, inclusief een profeet, apostelen, een heilig boek en fanatieke aanhangers.

Is #bitcoin the most crowded trade? Global Fund Managers believe so. pic.twitter.com/M5CmMZjkeK — jeroen blokland (@jsblokland) January 19, 2021

Ga bouwen!

Nooit eerder was de strijd om een huis zo hevig. Helaas is het antwoord van de politiek om huizenkopers juist meer tegen elkaar te bewapenen. Dit zorgt alleen maar voor een explosie van de huizenprijzen, stelt Rabo-econoom Carola de Groot in deze gastcolumn. Het enige wat de wapenwedloop kan stoppen is meer bouwen.

Nieuw pensioenstelsel verandert weinig aan rentegevoeligheid