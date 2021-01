Must read

Must read: Nieuwe stimulantia drijven beurs Plus: Jeremy Grantham vreest echter ergste crash ooit, schade 2e lockdown beperkt, China boekt solide groei, en méér.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.