Must read: Dollar blijft zwak

"Deze bullmarkt eindigt in een bloedbad"

Luister niet naar beursanalisten die beweren dat het dit keer anders is. Wilde beursrally's als deze eindigen altijd in tranen, zegt aandelenactivist Carl Icahn.

IEXFonds 40: +10,84% in 2020

Wil de beste fondsmanager uit de IEXFonds 40 over 2020 opstaan? Het zal niet als een verrassing komen dat een Amerikaans aandelenfonds het het beste heeft gedaan. Maar veel fondsen rendeerden doorgaans prima in het afgelopen coronajaar.

Covid-19 liveblog: Risk-on beste strategie

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Loomis Sayles, BlackRock en JP Morgan gaan voor risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, Jupiter adviseert zilver, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

Zwakke dollar blijft

Blue sweep of Congress will add pressure to weak dollar, analysts say https://t.co/pBrT8J1FSp — Financial Times (@FT) January 8, 2021

Obligatiebeleggers zijn voorzichtig

Niet zo gek als de centrale banken de tegenpartijen zijn.

Nog meer obligaties...

Het zijn de slechtste investeringen van dit moment.

Bitcoin heeft niet echt marktkapitalisatie

Dus de waarde bepalen ten opzichte van andere assetcategorieën is lastig.

Waarom bitcoin niet naar nul kan

Beleggers nemen de cryptomunt eindelijk meer serieus.

Niet zo raar

Tabaksaandelen hebben een dramatische performance laten zien afgelopen jaren. Hier de 4 grote producten versus wereldaandelenindex. pic.twitter.com/O4OGYBAMQf — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 8, 2021

Winsten voor emerging markets