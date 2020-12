Must read: Kopen op top? Prima idee!

Must read

De 20 best gelezen verhalen van 2020

Monetaire en rente-onderwerpen waren ook in 2020 veel gelezen op IEX Profs, net als artikelen over goud, dividend, de huizenmarkt, China, het nieuwe pensioenstelsel, en natuurlijk over het grote verschil tussen Main Street en Wall Street in dit opmerkelijke coronajaar.

Pas op met home bias

De beste en de slechtste aandelen in de STOXX600. Er zitten nogal wat Nederlandse namen bij. pic.twitter.com/0SjkIbgxHe — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 31, 2020

Covid-19 liveblog: Extra Amerikaanse stimuleringen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price voorzichtig over 2021, BlackRock gaat risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

Topjaar voor beursgangen

Ondanks de malaise door corona en de flinke daling van de beurs in het voorjaar was het een topjaar voor bedrijven die naar de beurs gingen. Ze haalden bijna een recordbedrag op. Wie heeft daar het meest van geprofiteerd?

Toch maar iets aan belastingparadijzen (incl. NL) doen?

Just a reminder that about 55% of the foreign profits of US multinational companies are booked in tax havens nowadays, up from 8% in 1970



Perhaps some change in 2021?



(Data available at https://t.co/yBhUAmQFpK) pic.twitter.com/hp2uu8dKj1 — Gabriel Zucman (@gabriel_zucman) December 30, 2020

Kopen op de top?

Dat is een heel prima idee. Sterk verhaal met heldere grafieken.

2020 was ook de come-back van aandelen EM

In case you missed it: Emerging Market stocks rallied to the highest since 2007, before the global financial crisis, fueled by a surge in risk appetite on the rollout of vaccines and as EMs have massively underperformed DM in the past decade. pic.twitter.com/nbnhbPEtCp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 30, 2020

Dividendkoning S&P 500

In tegenstelling tot de AEX betaalden Amerikaanse bedrijven nooit meer dividend uit dan in 2020. Reuters heeft het verhaal.

Vijf lessen uit 2020

2020 bood veel nuttige beleggingslessen. Adam Grossman van de blog Humble Dollar zet er vijf op een rij.

Het hardnekkige probleem met obligaties

Less than 15% of global bonds come with a #yield above 2%. This will likely entice a lot of investors to seek for return elsewhere. pic.twitter.com/yz4XqTnLgh — jeroen blokland (@jsblokland) December 31, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). 2020 was een heel goed jaar voor de actieve fondsportefeuille. Passief bleef daarentegen flink achter. Dat was de laatste jaren wel anders.

Hopen maakt blij

Vandaag tegen middernacht hebben veel Nederlanders een oliebol, een sterretje én een staatslot in de hand. Maar de kans dat de jackpot wordt gewonnen, is héél klein. Ter illustratie: de kans binnen drie keer de pincode van een gevonden pinpas wordt geraad, is bijna 2000 keer groter. RTL Z maakte een paar rekensommetjes.

De meeste winkeliers voelen dat toch wel anders