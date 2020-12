Must read: Lockdownfeest op beurs

Must read

Plus: De wereld in 2030, waardeloze waarde-aandelen, Fed print door, olieprijs in 2021 onder druk, nieuwe belastingregels, en meer.

De wereld in 2030

Robin Parbrook, hoofd Asia Equities (ex Japan) bij Schroders, doet een moedige poging de 15 belangrijkste economische ontwikkelingen, plus de bijbehorende beleggingsimplicaties, voor de komende tien jaar te schetsen. Buy and hold heeft zijn beste tijd gehad?

Covid-19 liveblog: Extra stimuleringen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price voorzichtig over 2021, BlackRock gaat risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

Beleggers vieren lockdownfeestje

De coronapandemie woedt nog volop. Maar de beurzen, in hogere sferen door tal van stimuli, bouwen een lockdownfeestje. https://t.co/bmqk9GhRGG — stefaan michielsen (@stefamichielsen) December 29, 2020

Waardeloos?

En al die jaren werd geroepen dat waarde-aandelen écht weer gaan shinen.

Stagnerende bouw

De gevolgen van de coronacrisis slaan in 2021 toe in de bouwsector. Consumenten hebben minder financiële ruimte en investeringen in bedrijfspanden worden uitgesteld. Daarnaast worden er - weer - minder nieuwe huizen gebouwd. Aldus ING.

Wat is het verschil met Weimar?

Money printing is the new normal. The #Fed's balance sheet is expected to grow to $9.1tn by Dec 2021 from 7.4tn today, a RTRS poll highlights. https://t.co/JhvuR4GKZs pic.twitter.com/Sk6nGFX4Vg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 30, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). 2020 was een heel goed jaar voor de actieve fondsportefeuille. Passief bleef daarentegen flink achter. Dat was de laatste jaren wel anders.

Europa doet wel zaken met China

For critics, the EU-China investment agreement is a rushed deal that doesn't do enough on labor rights.



For Angela Merkel, it's a strategic win and icing on the cake of Germany's Council of the EU presidency.https://t.co/kw9jF4iGII — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 30, 2020

Amazon verovert ook Nederland

Nieuws met ?@smitri?: dankzij agressieve prijzen krijgt webreus Amazon langzaam maar zeker voet aan de grond in Nederland. Dat blijkt uit prijsonderzoek op verzoek van FD en BNR https://t.co/1A5YnCO4Kv — Lisa van der Velden (@lisa_vd_velden) December 30, 2020

Big government is back with a vengeance

Een grote sterke overheid was een tijd lang uit de mode, maar door corona is de comeback definitief, zegt Gilles Moëc van AXA Investment Managers. Dat heeft zo zijn gevolgen voor het economisch beleid.

Olieprijs weer omlaag?

Oil prices have sharply rebounded in a volatile year but the outlook isn’t all that rosy for 2021 https://t.co/I9MAORer2l pic.twitter.com/pv5eqRpWtn — Reuters Business (@ReutersBiz) December 29, 2020

Delvers van metalen profiteren van CO2-neutrale toekomst

Decarbonisation goals require huge commitment to critical metals https://t.co/9PDkMscRC8 via @financialtimes — Hans Stegeman (@hanswstegeman) December 30, 2020

De nieuwe toekomst van banken

"De wijze waarop gereguleerd toezicht en controle plaatsvindt in de wereld van betalingen zou ook moeten gelden voor het delen van data. Banken bevinden zich op dit moment in de unieke positie om hun relevantie zeker te stellen. Ze zijn in staat om de strijd aan te gaan met de Big Tech’s en hen zelfs te overtreffen. Maar alleen wanneer ze hun kerncompetenties, infrastructuren, bedrijfsmodellen en jarenlange ervaring met betalingen en transacties – vooral op het gebied van digitale identiteiten – op de juiste manier weten in te zetten. Daarvoor is het belangrijk dat ze voldoende investeren in open banking. En wel nu, voordat het te laat is." Aldus Shikko Nijland van Innopay.

Ook zo benieuwd naar de nieuwe belastingregels?