Must read: Balans opmaken gaat anders

Assetmanagers verwachten goed aandelenjaar 2021

Uit de assetallocatieconsensus blijkt dat aandelen - hoewel duur in de VS - nog steeds gewild zijn bij een meerderheid van de assetmanagers. Van emerging markets wordt in 2021 veel verwacht, schrijft Eelco Ubbels.

Staatsschulden frontier markets blijven groot risico

In 2021 krijgen ontwikkelingslanden met veel schuld dankzij vaccinatieprogramma's vermoedelijk weer een beetje lucht. Maar het blijft riskant om in deze staatsschulden te beleggen.

Covid-19 liveblog: Herstel al ingeprijsd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price voorzichtig over 2021, BlackRock gaat risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

En het gaat maar door

The pound is up more than 9% since the end of June, but the general consensus is that much of the optimism about a Brexit deal is already priced in https://t.co/94SjSjKpBo pic.twitter.com/sDPJTjtMXV