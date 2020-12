Must read: De Britten in isolatie

Must read

Het nieuwe defensieve beleggen

In tijden van disruptie bieden traditionele, defensieve aandelen niet langer bescherming. Welke aandelen helpen beleggers wel om zorgeloos de nacht door te komen?

Overnamekoorts in vermogensbeheer anno 2020

De M&A-carrousel draaide ondanks de coronacrisis op volle toeren in 2020. Citywire ging op zoek naar de belangrijkste deals in Europa en de VS.

The Eurozone’s Recovery Will Take a Break This Winter

The currency union faces four possible growth scenarios, writes Tomasz Wieladek, T. Rowe Price International Economist.

Covid-19 liveblog: Schuld is geen probleem

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021 en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

De Britten staan er alleen voor

'Sick man of Europe': UK cut off over fears about new COVID strain https://t.co/6ehE7UfdNs pic.twitter.com/mLLGc3kVvN — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

Long veilige valuta

Traders have decreased their net longs in safe-haven currencies ahead of year-end, potentially a sign that more are positioning for an improvement in economic conditions in 2021, @macro_daily writes. They also trimmed their shorts in cyclical currencies like the CAD, RUB and BRL. pic.twitter.com/6OENsCRUlU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 21, 2020

Slechte cijfers

Franklin Templeton, M&G and Invesco are on course to end 2020 as the worst-selling asset management groups in Europe, an indication that some of the region’s biggest active managers are struggling to fend off fierce competition from cheaper index funds. https://t.co/LHZA4hIGRp — Financial News (@FinancialNews) December 21, 2020

Nieuwe grondstoffenrally?