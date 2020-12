Must read: Het pond heeft pijn

Het inflatiekompas gaat de deur uit bij de ECB

De ECB gaat, zoals aangekondigd, het steunprogramma PEPP uitbreiden. Maar belangrijker is dat het inflatiekompas echt afgedankt wordt, aldus Edin Mujagic. Het ECB-beleid wordt voor altijd ruimer.

ESG-ratings zijn incompleet

ESG-ratings zijn verre van volmaakt. Ratings verschillen onderling sterk van elkaar en ze hebben de neiging alleen naar het verleden te kijken en niet naar de toekomst.

Vijf redenen om indexbeleggingen te kiezen voor duurzame portefeuilles

Ontdek waarom duurzame indexbeleggingen de duidelijkheid bieden waaraan beleggers behoefte hebben bij de opbouw van duurzame portefeuilles die aansluiten bij hun beleggingsdoelen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille gaat dit jaar als een speer. Dat was afgelopen jaren wel anders.

Covid-19 liveblog: Meer in aandelen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021 en meer opinies.

Klimaatdoelen aangescherpt

Pond heeft het zwaar

Johnson heeft nog geen deal in Brussel gesloten. No-deal komt zo wel erg dichtbij en daar heeft het pond onder te lijden.

Dat was te verwachten

Hij is wel gaaf

Eregalerij voor Powell?

Jerome Powell could go down in history as the Federal Reserve’s most transformational chairman since the legendary central banker Paul Volcker https://t.co/PaLcbq24wU