Must read: En weer vertraging

SPACs; de hotste belegging van dit moment

Dit jaar stopten beleggers al ruim 60 miljard dollar in SPACs. Is de opkomst van deze blanco cheque-vehikels een teken aan de (bubbel)wand of een slimme manier om geld te investeren in mogelijk een veelbelovend bedrijf?

Triodos Groenfonds medefinancier eerste waterstofmolen in Nederland

Met financiering van Triodos Groenfonds bouwt energie-startup Hygro in de Wieringermeer de eerste waterstofmolen van Nederland: een windmolen die opgewekte energie direct omzet in waterstof. Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een groene energievoorziening.

Jongeren beleggen beter

Jonge beleggers hebben het dit jaar vaak bij het rechte eind en toch krijgen ze de wind van voren omdat ze te grote risico's zouden nemen. Ze verdienen meer respect, aldus Jim Cramer.

Covid-19 liveblog: Positief sentiment houdt aan

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021 en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille gaat dit jaar als een speer. Dat was afgelopen jaren wel anders.

Dit gaat de ECB zeggen

Vanmiddag weer een persco. Dit is wat analisten verwachten.

Bizarre taferelen

TOTALLY CRAZY: DoorDash almost doubles IPO value w/huge trading debut jump. Food delivery company reaches more than $68bn valuation. First-day pop makes company bigger than Lululemon, Ford Motor. pic.twitter.com/XvfQGIKWKO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 9, 2020

Vertraging

We ramen een krimp van 7,4 procent voor de economie van de eurozone in 2020, gevolgd door een economische groei van 3,9 procent. #RaboResearch https://t.co/aunmJAJRzv — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) December 10, 2020

China voert toezicht op

China gaat het toezicht op fintech-ondernemingen intensiveren, zo is de verwachting. De Chinese bankautoriteit wil middels tijdige en gerichte maatregelen waken dat de stormachtige ontwikkeling van fintech-bedrijven niet gaat zorgen voor systemische risico’s.

De macht van Google

Nieuwe bijzonderheden over de afspraken met Apple en Mozilla maken duidelijk hoe zoekmachinereus Google zijn concurrenten in de tang heeft.