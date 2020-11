Must read: Nederlandse analistentips waardevol

Must read

Plus: Volgend jaar weer dividendgroei, goud in verdomhoekje, Nederlandse banken ondergewaardeerd, en meer.

China zorgt voor dividend-airbag

Door de coronacrisis verlaagde of annuleerde een derde van de bedrijven in het derde kwartaal hun dividenduitkeringen. China was de grote positieve uitschieter, zo blijkt uit de Janus Henderson Global Dividend Index. Als het meezit, kan het dividend volgend jaar weer flink omhoog.

Covid-19 liveblog: Tijd om winst te nemen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? BMO GAM vreest einde aandelenrally, ING en Robeco zijn bullish over 2021, UBS AM koopt cyclische aandelen, Janus Henderson rekent op herstel vastgoed, en meer opinies.

Als iedereen positief is, dan ...

De Fear & Greed index van CNN is getting hot. pic.twitter.com/4ET7emtjk4 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 25, 2020

+7,9% outperformance

Nederlandse analisten komen met relatief goede adviezen. Veel beter dan die van hun Amerikaanse collega's die niets opleveren. De beste beleggingsanalisten blijken in Noorwegen te leven.

Hoeveel hebben Facebook en banken te vrezen van Joe Biden?

Binnenkort treedt Joe Biden aan als de nieuwe president van de VS. Gaat hij grote en machtige bedrijven, zoals Google, Facebook en banken, hard aanpakken of gaat de rode loper uit? RTL Z zocht het uit.

Biden zeker goed voor duurzame beleggingen

Klimaatbewuste Verenigde Staten luiden een nieuw tijdperk in voor schone energie. https://t.co/7xmu5SDMgF #cleanenergy #duurzaamheid pic.twitter.com/c2mo64qTPk — Pictet Asset Management Nederland (@PictetAM_NL) November 25, 2020

Stockpicking is niets voor particulieren

ETF-aanhanger Larry Swedroe legt aan de hand van een anekdote uit waarom particulieren hun geld het best in passieve producten kunnen steken.

Het nadeel van een veilige haven

De goudprijs is dinsdag gedaald tot het laagste niveau in vier maanden. Heeft goud nu alweer zijn glans verloren?https://t.co/ZkaeLpMZFk pic.twitter.com/vfhSP3W7ml — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 24, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actieve fondsmanagers zijn dit jaar goed bezig.

De keuze tussen groei en waarde bestaat niet

Uitgebreide en bijzonder technische studie toont aan dat de hele discussie over beleggen in waarde- of groeiaandelen nergens op slaat.

Banken zullen digitaal moeten transformeren

Consumentenbanken staan op een kruispunt nu een aantal bankdiensten overbodig dreigt te raken. Digitale transformatie van banken is nodig om nieuwe technologieën te kunnen implementeren, de toenemende concurrentie voor te blijven, mee te kunnen met het veranderende gedrag van de klant en een plek te veroveren binnen nieuwe ecosystemen. Hier het hele verhaal.

Wat zijn de Nederlanse banken waard?

Hier de analyse van Morningstar. Zowel ABN AMRO als ING kunnen nog sterk in beurswaarde stijgen.

Als geld belangrijker is dan ethiek

De EU lijkt eindelijk wetgeving aan te nemen tegen corrupte geldstromen en schenders van mensenrechten. Nederland wordt bejubeld om z’n rol hierin, maar als één land in de EU deze geldstromen en corrupte oligarchen faciliteert, is het Nederland wel. https://t.co/xKWr5UxrF4 — Follow the Money (@FTM_nl) November 25, 2020

Bitcoin naar nieuw record

De koers van cryptomunt bitcoin bereikte gisteren bijna de hoogste stand ooit. De koers tikte even de 19.000 dollar aan, iets wat bijna drie jaar geleden voor het laatst gebeurde. De recordstand van 19.783 dollar, van december 2017, is dus in zicht.