Must read: Dividend is toch king

Must read

Corrupt maar OK

Beleggingshuizen benadrukken het belang van sterke corporate governance, maar in de omgang met de opkomende markten wordt de lat noodzakelijkerwijs wat lager gelegd. Hoe bijvoorbeeld te dealen met Russische bedrijfsschuld?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

DWS wacht nog even met de aanschaf van cyclische aandelen, UBS AM voorspelt einde techrally, Schroders positief over China, dus ook over EM, DWS ziet mooie Nederlandse vastgoedkansen, UBS AM stapt in smallcaps, Robeco rekent op fintech, en meer opinies.

Beleggers vrezen tweede coronagolf

De koersen zullen net als eerder dit jaar weer hard onderuit gaan, geven beleggers aan in een enquête van ING.

Hoe lager de (reële) rente, hoe hoger de goudprijs

Lees ook: Alles zit goud en zilver mee.

Blokland’s daily sketch: When it comes to gold, the real yield is the only thing that matters https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/WpFRb21zVh — Robeco Asset Management (@Robeco) September 28, 2020

Wijze woorden

Leermomentje. 21 citaten van succesvolle beleggers. Zoals: "The best investors do not target return; they focus first on risk, and only then decide whether the projected return justifies taking each particular risk." Ook interessant: Hoe komt het nou dat beurspessimisten slimmer lijken dan optimisten?

Culturele sector is belangrijk

Hoe belangrijk is de culturele en creatieve sector in NL? Het creëert werk, draagt bij aan het vestigingsklimaat en creëert waarde voor andere sectoren. Ook is er een belangrijke rol voor de sector in de economie van morgen. #coronacrisis #RaboResearch https://t.co/LhISXzCtqz — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) September 21, 2020

Braziliaanse aandelen profiteren van snel dalende rente

De Braziliaanse beurs heeft een dreun gekregen door corona. Het goede nieuws is dat de lange rente sterk is gedaald. Een yield die een paar jaar geleden nog 14% bedroeg, is nu nog maar 2,4%. Dat maakt Braziliaanse aandelen plots veel interessanter.

Valutahandelaren niet bang voor een harde brexit

Sterling traders not panicked yet by new Brexit brinkmanship https://t.co/aalHCldb4I pic.twitter.com/Qvq4krEvTj — Reuters (@Reuters) September 28, 2020

Amerikaanse verkiezingen

Reuters stelt alvast twee portefeuilles samen die passen bij een winst van Trump of van Biden. By the way, Trump schijnt de laatste jaren amper tot geen belasting te hebben betaald, aldus onderzoek van The New York Times.

Waarom de elektrische auto zeker wint

The average cost of a lithium-ion battery has fallen 82 percent between 2012 and 2020, making electric vehicles and renewables more competitive with fossil-fuel burning cars and power plants. https://t.co/FeUGIanAAd — Climate Nexus (@ClimateNexus) September 27, 2020

The case voor dividend

"Dividends are small and easy to overlook, but they make a big difference." Op den duur tikken met name de dividendverhogingen behoorlijk aan. Dividend maakt sinds 1990 grofweg 50% van de winst van de S%P 500 uit.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Industrie houdt moed

In september waren industriële #ondernemers voor de vijfde maand op rij minder negatief. Meer cijfers via: https://t.co/SzFPmoy3Xq pic.twitter.com/HubCGP6D4r — CBS (@statistiekcbs) September 28, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Het rendementsverschil tussen de portefeuilles loopt dit jaar flink op.