Must read: Dag big oil

Must read

Beurs doet het beter onder Democraten

De afgelopen 73 jaar viel er op de Amerikaans beurs meer te verdienen onder leiding van presidenten uit het Democratische kamp dan uit die van het Republikeinse kamp.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Pimco adviseert EMD local currency, BlackRock stapt uit aandelen, LGIM heeft grote zorgen over Amerikaanse economie, J.P. Morgan AM ziet achtergebleven aandelenkoopjes, Invesco blijft in tech geloven, Optimix koopt edelmetalen en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Nooit meer allemaal terug

BlackRock's CEO Larry Fink denkt dat het nooit meer zo zal zijn dat alle medewerkers op kantoor zullen zitten.

Robo versus beleggers

The pie chart gives a good insight this time ?? https://t.co/0J3uZM6us1 — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) September 18, 2020

ASN wint

Dag dag

Goodbye, Big Oil: “Half the world’s proven reserves (1.7 trillion barrels) will never be needed https://t.co/6n7tEUalE6 — Sasja Beslik (@SasjaBeslik) September 18, 2020

De ondergang van Exxon

Wat is er toch gebeurd met wat ooit Amerika's meest waardevolle bedrijf was?

Japan wil geen deflatie meer

De overheid zal samenwerken met de centrale bank om dat te voorkomen.