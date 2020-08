Must read: Wat is duur?

Must read

We krijgen zeker inflatie, beleg NIET op basis van macro's, hoge k/w's geen probleem, Big Tech niet uitgestegen, en meer.

Inflatiespike is onvermijdelijk

De schulden in de wereld zijn zo enorm, dat inflatie de enige manier is om de schuldenlast weer omlaag te krijgen, betoogt Eddy Markus van beleggingsconsultant ERC Research. Hij staat in deze mening niet alleen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

T Rowe Price ziet nog kansen in junkmarkt, BlackRock gaat voor inflatielinkers, de goudprijs is volgens Pimco nog altijd te laag, Natixis IM koopt liever Amerikaanse aandelen, Fidelity pakt weer de auto, Optimix belegt niet langer in vastgoed, en meer.

De versoepeling van de lockdown-maatregelen leidt tot enig herstel in het uitgavenpatroon van Nederlandse consumenten. Maar coronamaatregelen, angst voor het virus en economische impact van de coronacrisis houden volledige normalisatie tegen. #RaboResearch https://t.co/9QJDP8qirN — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) August 28, 2020

Oh Tina!

Pandemic sends real yields (nominal yields-inflation) on corporate debt into negative territory: Low interest rates & mon stimulus drag down yields of high-quality bonds. Some fund managers will now seek out higher returns in riskier assets https://t.co/5G9m01mo9M HT @macrocredit pic.twitter.com/pmfNLjwUq5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 31, 2020

"K-herstel is Klote-herstel"

Econoom Hans Stegeman van Triodos pleit voor een herstel op basis van de X-curve. De wat?

Beleggen op basis van macro's is link

John Rekenthaler van Morningstar: "I won’t invest on the big picture again--at least not until the memory of this year’s debacle fades." Interessante column.

Europese aandelen relatief spotgoedkoop

Het is een belangrijke reden waarom steeds meer professionele beleggers het in Europa zoeken.

Niet dat Amerikaanse aandelen worden geshort

Almost ‘nobody’ is short these days... pic.twitter.com/IqSEPo9R3Q — jeroen blokland (@jsblokland) August 30, 2020

Hoge k/w's zijn geen probleem

Aandelenbeurzen kunnen jarenlang hoog zijn gewaardeerd.

Er staat geen limiet op Big Tech

De grote technologiebedrijven uit de VS en China veroveren de wereld in een rap tempo. De beurskoersen klimmen even hard omhoog. Michael Batnick van Ritholz Wealth Management heeft daar geen problemen mee. De moderne marktkapitalisatietheorie zegt hem dat alleen de sky the limit is.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Ineenstorting reisbranche raakt Nederlandse schatkist niet

This chart shows how COVID -19 is harming tourism around the world https://t.co/bRhaoe4yNG #COVID19 #tourism pic.twitter.com/kRnqj0WtUT — World Economic Forum (@wef) August 30, 2020

ING en Rabobank (opnieuw) in de clinch met Eerlijke Geldwijzer

Volgens Eerlijke Geldwijzer financieren Rabobank en ING mee aan de verwoesting van het Amazone-gebied. Beide banken herkennen zich niet in het geschetste beeld.