Must read: Maximaal verlies

Must read

Bedrijven nemen maximale verliezen uit belastingoogpunt. Plus; golf van gevaren in Japan, Unilever voor eind van de maand Brits en onrust in Turkije.

Financials zijn niet zo snel met implementatie big data en AI

De hoge kosten, het gebrek aan fintechnarratief, -leiderschap en tijdgebrek zijn redenen voor de sector om weinig tot niet te investeren in fintech, zo blijkt uit een nieuw onderzoek onder CFA-leden. En de coronacrisis gaat daar weinig aan veranderen.

Golf aan gevaren in Japan

Rabo Research is somber over de economische vooruitzichten van Japan. De centrale bank en overheid kunnen weinig doen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen beleggingshuizen?

RobecoSAM ziet 4 ESG-trends versnellen, ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Onrust in Turkije

De lira gaat nog steeds niet al te lekker: https://t.co/Xz0apZgzmm — DFT (@dft) August 10, 2020

Naar de Britten

Unilever wordt in het weekend van 21 en 22 november volledig Brits – een stap die de Nederlandse overheid jaarlijks €200 miljoen kost https://t.co/dCddL1Yiuw — Business Insider Nederland (@BINederland) August 10, 2020

Maximaal verlies

Een hoop bedrijven gaan dit haar voor een maximaal verlies uit belastingoogpunt; een nieuwe coronavirustrategie.

Waarbeleggen nu anders?

Waardebeleggers baseren hun beleggingsbeslissingen op patronen uit het verleden. Wat als die patronen nu voorgoed anders zijn, vraagt Morningstar zich af.

Zou het?

Oil climbed as Saudi Aramco predicted demand will continue to improve through the rest of 2020 https://t.co/Apna2xkfGZ #OOTT pic.twitter.com/72YSjjs7Yx — Helen Robertson (@HelenCRobertson) August 10, 2020

