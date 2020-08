Must read: Trump wil ook TikTok-geld

Must read

El-Erian blijft kritisch over big-tech

Mohamed El-Erian is pessimistisch over de economie. Technologiebedrijven staan er nog het best voor, maar de beurskoersen zijn te hoog.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ABN AMRO terughoudend over aandelen, M&G gaat voor beursgenoteerde infra, BlackRock prefereert Europese aandelen, Amundi zet in op VS schuld, tech in EM is volgens Jupiter ondergewaardeerd, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

De nieuwe rol van de Fed

“The Fed has vigorously embraced its role as a global lender of last resort.” How coronavirus got the central bank to drop its resistance to becoming the world’s backup lender. https://t.co/vKZCGMnAfP — The Wall Street Journal (@WSJ) August 4, 2020

Ander perspectief

We hebben onze "pensioen problemen", hier in een wereldwijd perspectief -> https://t.co/uclXbpt4Lj — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) August 4, 2020

MS: Er kan 10% vanaf

Morgan Stanley denkt dat aandelen eerst 10% zullen dalen voordat de bull-markt verder kan.

Trump wil ook TikTok-geld

Hij gaat akkoord als de overheid mee mag delen...

Argentinië is bezig met een deal

Met obligatiehouders zoals BlackRock.

BP past ook dividend aan